Hjemme hos Nadeem Farooq er julen lig med lysfest, og hele familien holder af at have hyggelig belysning i haven.

Min jul: Sådan holder tidligere byråds- og folketingspolitiker jul

Taastrup - 20. december 2020 kl. 09:08 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Ro, eftertænksomhed og hygge er nogle af de elementer, som politiker Nadeem Farooq (R) fra Høje Taastrup sætter særligt pris på ved julen.

Selvom juleaften i år bliver anderledes end den plejer, blandt andet ved at der er færre familiemedlemmer og venner samlet i juledagene, så glæder Nadeem Farooq sig. Han er tidligere byråds- og Folketingsmedlem.

- Vi holder juleaften med nogle venner. De efterfølgende dage har vi tradition for at ses med familien, fortæller Nadeem Farooq.

Hvilken juletradition betyder mest for dig?

- Lysene! Julen er en lysfest, og hjemme hos er vi meget glade for at få sat lys op i haven. Børnene elsker det. Derudover er det fast inventar hos os at se juleklassikerne som Alene Hjemme, Die Hard og Disneys Juleshow. Især sidstnævnte vækker stærke minder og noget vi alle kan samles om, siger han.

Hvad er dit bedste juleminde?



- Så skal vi tilbage til 80'erne. Vi boede i lejlighed i Lindevangshusene i Taastrup, og pengene var knappe for os alle, der boede i opgangen. Vi havde ikke tradition for at fejre jul. Juleaften bankede vores underbo pludselig på døren med en hjemmelavet kurv med de bedste julelækkerier. Det var en dejlig gestus og for mig en evig påmindelse om, at julen er hjerternes fest, siger Nadeem Farooq.

Det er netop den nævnte julekurv, der er den bedste jukegave, han nogensinde har fået, og derudover er han glad for hjemmelavede gaver, fordi der er lagt energi og sjæl i.

Hvad er essensen af jul for dig?

- Essensen af jul for mig er hverken ting eller at få gaver, men først og fremmest roen og den hjemlige hygge, hvor man holder stressen ude og er nærværende for dem, man elsker. Hvis jeg skal sige det med to ord, så må det være: »Hvid jul«, slutter Nadeem Farooq.