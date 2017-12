Et nyt projekt i Høje-Taastrup Kommune for at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse har netop fået 8,6 millioner kroner i støtte. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Millionstøtte til lokalt projekt: Flere unge skal have uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionstøtte til lokalt projekt: Flere unge skal have uddannelse

Taastrup - 14. december 2017 kl. 10:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag er frafaldet på erhvervsuddannelserne på næsten 50 procent, og det har store omkostninger, både samfundsmæssigt og personligt. Det har man længe været opmærksom på i Høje-Taastrup Kommune, som derfor sammen med LøkkeFonden har søgt penge fra Industriens Fond til et projekt, der skal få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Og nu er der givet tilsagn om 8,6 millioner gode kroner, skriver DAGBLADET Roskilde.

De mange millioner går konkret til projektet LifeSkills Linie 10, som gennemføres sammen med LøkkeFonden og de to projektpartnere, Høje-Taastrup Kommune og NEXT. Det treårige projekt retter sig mod udvalgte elever i 10. klasse, der ønsker en erhvervsuddannelse, men som mangler motivation og konkrete kompetencer for at opnå målet. For den enkelte unge kan det være en betydelig personlig omkostning at vælge forkert eller falde fra i uddannelsesforløbet. I værste fald kan det betyde, at den unge i sidste ende står uden uddannelse og job.

- I LøkkeFonden har vi i en årrække bevist, at vi er i stand til at løfte udfordrede unges faglige, personlige og sociale kompetencer gennem en målrettet indsats. I dette projekt skal unge genmotiveres gennem målrettet læring, en fokuseret mentorordning og et udvidet samarbejde med erhvervsskolerne. Det er de erfaringer, der sammen med nogle gode partnerskaber skaber et solidt afsæt for LifeSkills Linie 10, siger Frederik Meyer, direktør i LøkkeFonden.

Projektets hovedformål er at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse som kan bruges i industrien. Og ikke mindst at gennemføre den. Men de unges succes skal suppleres af ny viden.

- En af vores store ambitioner er at blive klogere på, hvordan vi tiltrækker og fastholder de unge på erhvervsuddannelserne. Samtidig vil vi styrke arbejdsudbuddet til industrien, så ordrer og omsætning ikke går tabt. Heller ikke om fem år, siger Frederik Meyer.

LifeSkills Linie 10 skal køre som et pilotprojekt i skoleåret 2019/2020 i Høje-Taastrup Kommune, hvorefter projektet evalueres, finpudses og efterfølgende bredes ud i andre udvalgte kommuner.

Det væsentligste succeskriterium for projektet er, at flere unge bliver uddannelsesparate, og at de får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.