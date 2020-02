Daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune er inddelt i klynger, og de enkelte klyngeledere vil ifølge udvalgsformanden blive inviteret med til at finde ud af, hvordan de 4,8 millioner kroner til mere pædagogisk personale skal udmøntes. Foto: Per Christensen

Millioner til flere pædagoger: Lokale ledere tages med på råd

- Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at der kommer penge til området centralt fra, og vi skal nu se på, hvordan vi får mest muligt ud af pengene for dem, det hele drejer sig om, nemlig børnene, siger Kurt Scheelsbeck (K), der er formand for institutions- og skoleudvalget.

Han lægger derfor op til, at de lokale klyngeledere skal inddrages i arbejdet med at fordele pengene, så det giver mest mening.

- Nogle steder vil det måske give mest mening at ansætte to pædagoger, mens det andre steder er mere hensigtsmæssigt at ansætte tre pædagogmedhjælpere. Det er ude lokalt, at lederne kan fortælle, hvordan vi gør det bedst for dem, understreger Kurt Scheelsbeck.