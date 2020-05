Det er ikke praktisk eller effektiv udnyttelse af ressourcer at skulle sætte et helt vagthold i karantæne ved enhver potentiel risiko. Lettilgængelige data kan hjælpe sundhedsvæsenet og Styrelsen for Patientsikkerhed til at træffe informerede beslutninger om, hvordan de bedst hjælper personalet. Foto: Jens Wollesen

Millioner til dansk firma: Skal hjælpe med at opspore smittespredning

Og nu har det danske firma Sani nudge, der holder til hos inQvation i Høje Taastrup, fået en økonomisk indsprøjtning på 2,8 millioner kroner til at udvikle nye metoder til at opspore og analysere smittespredning.

Aldrig før har så mange interesseret sig for at spore og forhindre spredning af infektioner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her