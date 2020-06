Millioner af kroner er uddelt: Se listen over virksomheder, der har fået flest penge til lønkompensation

9. Usatours.dk - Godkendt beløb: 1.240.630,62 kroner Firmaet holder til på Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup og arbejder med at arrangere rejser. Antal ansatte søgt for: 20

Den virksomhed, der har fået færrest penge i postnummer 2630 er gokarthallen Racehall CPH, som blot har fået 6029,29 kroner, viser opgørelsen. Direktøren i Racehall CPH fortalte tidligere om forvirrende regler, som gjorde at de tolkede, at de godt måtte have åbent. Det kostede en bøde på 20.000 kroner.

Listen er lavet ud fra en digital løsning på www.dr.dk, hvor man kan slå konkrete virksomheder op, som 18. maj var godkendt af Erhvervsstyrelsen til at modtage lønkompensation på baggrund af oplysninger om hjemsendte ansatte.

Her kunne fyringstruede danskere få en andel af deres lønudbetaling af den danske stat via en hjælpepakke om lønkompensation. Kompensationen for løn betyder, at medarbejder er hjemsendt med hele deres løn, da arbejdspladsen har økonomiske udfordringer.