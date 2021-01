Der var rejsegilde på skolebyggeriet i august 2020, og det skal efter planen stå klar til at modtage elever fra skoleåret 2021/2022. Den nye klub følger efter et par år senere, og nu har kommunen købt grunden til klubben vest for skolen.

Millionbeløb: Kommune køber jord til ny klub - og reserverer mere

Den indebærer blandt andet, at der bliver bygget en ny klub ved siden af Læringshuset, og at de to nuværende klubber, Klub Inn og Klub 5'eren, fra 2025 slås sammen i de nye rammer.

Eleverne fra Hedehusene Skole og Charlotteskolen rykker - efter planen - sammen på en ny skole i Nærheden fra næste skoleår, og for nylig faldt også den kommende klubstruktur for skolen på plads.

