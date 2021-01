Million-gevinst på heldig kalender - men der mangler stadig én vinder

- Efter så vanvittigt et år som 2020 har været på grund af corona, så glæder det mig ekstra meget, at fire - og forhåbentlig snart - fem heldige danskere starter 2021 som millionærer. Jeg ved godt, at verden stadig er i nedlukning, så der går nok lidt tid før, man kan komme rigtig i gang med at bruge pengene. Men så er der jo god tid til at drømme og planlægge, lyder det fra adm. dir. i Danske Lotteri Spil Pernille Mehl.

- For os er den klassiske Quick julekalender noget helt særligt. Den har været med os i over et kvart århundrede og giver spænding og gode familieoplevelser hele julen igennem. Det betyder derfor også meget for os, at alle får deres gevinster. Lige nu mangler vi at finde den sidste vinder, så vi vil gerne opfordre til, at man tjekker sine juletræer en ekstra gang samt kigger bag køleskabet eller i skuffen, om der skulle ligge en og gemme sig. Det har vi oplevet før, siger Pernille Wendel Mehl.