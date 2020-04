Se billedserie Det er ikke alle, der har tid og råd til den luksus, det er at bage eller spise kage. Så derfor sørger Mille Stockner for, at de, der har det sværest, får et lille lyspunkt i hverdagen. Foto: Privat

Mille bager til dem, der har det sværest

Taastrup - 08. april 2020 kl. 11:56 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du har med garanti hørt om mange, der er bidt af en gal bager. Og det er også tilfældet for Mille Stockner fra Taastrup, der ganske enkelt elsker at bage.

- Jeg arbejder hjemmefra, og alt andet lige giver det lidt mere tid og energi til at dyrke min yndlingshobby, end hvis jeg var fysisk på job, lyder det fra Mille Stockner.

Men hun tager den altså lige et skridt videre. For hun har nemlig lavet et opslag i Facebookgruppen "Næstehjælperne", hvor hun har tilbudt at køre ud med sit bagværk til folk, der trænger til lidt opmuntring her under krisen - og det er altså helt uden betaling.

- Jeg ved, at der sidder mange folk derude, der sidder hårdt i det økonomisk, forklarer hun.

- Og jeg ved også, at der sidder folk, der for eksempel er syge eller på anden måde ude af stand til eksempelvis selv at lave mad. For slet ikke at tale om kage og andet "luksus". Så det vil jeg gerne have lov at bidrage med. Kager og bagværk, fortæller Mille Stockner.



Et eksempel på noget af det meget bagværk, Mille Stockner har bagt og bragt ud til andre mennesker i kommunen. Foto: Privat



Og der er taget alle tænkelige forbehold for, at der ikke sker smitte ved leveringen.

- Jeg har handsker på, og folk kommer ned eller ud med en tallerken. Eller jeg sætter det udenfor og i den dur. Vi passer alle på, understreger den generøse bage-entusiast.

Vi får mere tillid til hinanden Og selvfølgelig har der været folk fra både Taastrup, Hedehusene og en enkelt i Roskilde, der har taget imod det flotte tilbud med glæde.

En af dem er Dorthe Schnedler fra Taastrup. Hun er i frivillig karantæne på grund af sit helbred, så hun svarede på opslaget, at hun da gerne ville have kage.

Og det får hun så.

- Milles kager og bagværk betyder rigtig meget. Det lyser dagene op. Man bliver simpelthen så glad over, at en vildfremmede - en man aldrig har mødt - kan finde på at gøre det for folk i hendes by. Det giver nogle lyse dage i alle de dårlige nyheder, man hører dagen lang. Kaffen bliver sat over, min datter og jeg sætter os ned, og så nydes Milles bagværk, fortæller Dorthe Schnedler.

Hendes indkøb bliver også foretaget af en frivillig, der handler for hende.

- Det er fantastisk at opdage, hvordan Danmark står sammen, og hvordan folk er interesserede i at hjælpe deres medmennesker. Danmark bliver aldrig det samme igen. Jeg tror, vi vil have større tro på og tillid til hinanden efter det her, mener Dorthe Schnedler.

Skønt at gøre folk glade Og for Mille Stockner er modtagelsen lige præcis det, der får hende til at køre rundt med hjemmelavet bagværk til mennesker, hun slet ikke kender.

- Det er utrolig skønt for mig også, at folk bliver så glade. For mig er det ikke det store, jeg som sådan gør, men modtagelsen tyder på, at det betyder rigtig meget for en del medborgere her i kommunen, konstaterer Mille Stockner.