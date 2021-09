Se billedserie »Jeg er spændt på det endelige resultat, men det tegner jo godt og stort«, lød det fra borgmester Michael Ziegler til rejsegilde for det nye Børne- og Kulturhus i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Milepæl for nyt bygger: Nyt kulturkvarter, glad borgmester og sultne håndværkere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Milepæl for nyt bygger: Nyt kulturkvarter, glad borgmester og sultne håndværkere

Taastrup - 02. september 2021 kl. 15:24 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Øverst på det nye byggeri, der i 2023 bliver det færdige Børne- og Kulturhus, hænger den traditionelle rejsegildekrans. Flagene er hejst, og der dufter af varme hotdogs. Taget på det multikulturelle hus er lagt, og det skal fejres med rejsegilde. Siden januar har håndværkere arbejdet på projektet. Nu skal de hyldes af byrådet og borgmesteren i Høje-Taastrup Kommune, som vil holde tale.

- Jeg har glædet mig til at kunne se, at nu kommer vi i mål, siger Michael Ziegler, borgmester i kommunen.

Væk er det sociale boligområde, der førhen lå på den nuværende byggeplads, og ifølge borgmesteren har der været tale om en nedbrydningsfase i Taastrupgaard, som nu er en opbygningsfase med byggeriet, der skal blive til skole, daginstitution og huse Billed-, Drama- og Musikskolen.

- Det er i sin natur mere positivt. Nu skaber vi det nye. Nu markere vi transformationen fra et område med mange udfordringer til det, der skal bvære et almindeligt boligområde. Det er rigtig fedt, siger han.

Velkommen til rejsegilde På trods af solskin foregår fejringen inden i byggeriet. Under det nye tag er opsat små borde, en bar og talerstol, som borgmesteren hurtigt indtager.

- Velkommen til rejsegilde. Rejsegildet er jo håndværkernes dag. Det er takket være jeres indsats, at vi står her og kan fejre denne milepæl i dag, starter borgmesteren sin tale.

Bygningen rummer nu ikke kun de godt 50 daglige håndværkere, men også en snes mennesker fra Høje-Taastrup Kommune. Blikkene er rettet mod borgmesteren, og flere håndværkere står med en cola i den ene hånd, mens deres grønne sikkerhedshjelme befinder sig i den anden.

- Dette hus bliver et særligt hus. Et multifunktionelt hus. Ja, det er vel vores byggearkitektoniske svar på en Schweizerkniv. Det bliver et hus for børn, for leg og læring, fortsætter borgmesteren, inden han afslutter sin tale med at takke alle, der er med i projektet - bygherrer som byråd.

Der lyder en klapsalve, inden det nu er næste mand på talerstolen. Sune Bjerglund Nielsen, som er skoleleder på Ole Rømer-Skolen, skal også sige et par ord. Det er nemlig hans elever fra 0.-6. klasse, som i fremtiden vil betræde betongulvet i bygningen og få klasselokaler i Børne- og Kulturhuset.

- Vi står midt i Taastrupgaard med de mennesker og historier, der er knyttet til området. I håndværkere, byggeledere og arkitekter, I bygger et hus, hvor der vil være børn i alle aldre og fra alle samfundsgrupper, starter skolelederen sin tale.

Ifølge Sune Bjerglund Nielsen skal der integreres samarbejde på en ny måde, der vil få skolen til at løfte området.

- Det her med at der er et projekt, der er bygget til fremtidens skole, som nu kommer op af jorden. Det er flippet, det er en god ting. Mine elever skal glæde sig til en hverdag med værksteder og en stærk kobling til træning og øvelse i de kreative institutioner, siger han.

Også Anders Christensen, centerchef for Fritid og Kultur i kommunen, stiller sig på talerstolen for at takke håndværkerne og samarbejdspartnerne på projektet.

- Vi er i gang med at forandre en bydel i Høje-Taastrup. Fra et udsat boligområde til et kulturkvarter, der er attraktivt for hele kommunen. Vi står her på støvet fra boligblokke, som var et område, der var lukket om sig selv. Det, I bygger her, er fyrtårnet. Det er første skridt til kulturkvarteret. Jeg er imponeret over byggeriet, siger han.

Børne- og Kulturhuset skal understøtte tværfaglige projektforløb, så alle børn og unge klædes på til at deltage aktivt i samfundet. Artiklen fortsætter under billedet.

Børne- og Kulturhuset skal rumme al slags kreativitet fra leg til musik og teknologi, hvor alle er velkomne. Foto: Kim Rasmussen

Håndværkernes hotdog-glæde Til rejsegildet afslutter talerstolen sin gerning med en tale fra Klaus Minds, projektchef for C.C. Contractor A/S, der står for byggeriet.

- Jeg ønsker Høje-Taastrup Kommune og alle borgere tillykke med rejsegildet. Det er en stor mærkedag, siger han.

Som en del af fejringen tilbydes der guidet rundtur i bygningen. Baren og pølseboden er klar til at forsyne de fremmødte, og håndværkerne strømmer til den lille pølsevogn uden for byggeriet.

- Jeg har bare set frem til maden i dag, lyder det fra en af håndværkerne.

Martin Klifforth, projektleder fra Altiflex, der har arbejdet på at gøre byggeriet mere bæredygtigt, har også set frem til et solidt måltid, men også til fejringen.

- Det er godt med rejsegilde og at kunne se, hvor langt man er nået. På fredag kommer vi i mål. Og så er det altid godt at få en pølse og en sludder for en sladder, siger han.

Borgmester Michael Ziegler springer hotdog'en over og ser i stedet frem til et færdigt byggeri, »der kommer til at tume af liv«.

- Jeg har rodet mig ud i et projekt, hvor jeg løber, og det har også skærpet min bevidsthed om, hvad jeg putter i munden, og det skal helst ikke ødelægges, siger borgmesteren om at springe hotdog-køen over.