Se billedserie Sådan er det planen, at det nye børne- og kulturhus skal se ud. Visualisering: Kjaer & Richter

Milepæl for kulturelt fyrtårn: Her skal børnene være kreative

Taastrup - 30. august 2021 kl. 11:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

I januar i år begyndte byggeriet, og nu er væggene hejst, og nu er det tid til rejsegilde.

Byggeriet af det nye børne- og kulturhus i Taastrupgaard har nået en milepæl, og det bliver markeret onsdag den 1. september klokken 14 med rejsegilde.

»Huset vil blive et fyrtårn i Høje-Taastrup Kommune og være grundlaget et stærkt kulturelt miljø som afsæt for læring og aktivitet for både børn, unge og voksne i hele kommunen,« lyder det i invitationen til rejsegildet.

Her vil der være velkomstale af borgmester Michael Ziegler (K) samt et par oplæg om det nye børne- og kulturhus.

Det bliver bygget midt i Taastrupgaard, hvor der er blevet revet boligblokke. ned for at gøre plads til det nye fyrtårn, som skal rumme både skole, daginstitution samt Billedskolen, Dramaskolen og Musikskolen.

Huset fået et atrium med en trappe centralt i bygningen, og der vil være åbne rum og åbne værksteder, som inviterer til at skabe og udvikle på tværs. Huset vil også rumme flere forskellige sale, som kan bruges til alt fra koncerter, forestillinger, events og arrangementer til gymnastik, idræt samt motorik for de mindste.

Skole for de mindste

Børne- og kulturhuset bliver- ligesom Læringshuset i Nærheden - et hus, der skal understøtte tværfaglige og virkelighedsnære projektforløb, så børn og unge, uanset forudsætninger, klædes på til at deltage aktivt i det samfund, som de er en del af.

Det bliver et hus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige skab og teknologi bliver nogle af grundpillerne for læringen i børne- og kulturhusets.

Huset vil have Ole Rømer Skolens børn fra 0. til 6. klasse, som herefter fortsætter på Gadehavematriklen, som har særligt fokus på udskoling og på at sikre den videre vej i ungdomsuddannelse.

Men børn fra hele kommunen vil have deres daglige gang, når de skal gå på kulturskolerne. Det nye hus skal være et fyrtårn, der skal være med til at sikre, at hele området bliver i kulturkvarter.

Børne- og kulturhuset forventes at være klar til indflytning i begyndelsen af 2023.

Oprindeligt var planen, at huset kunne tages i brug i sommeren 2022. Men det blev udskudt, kom det frem før jul sidste år.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi nu må udskyde åbningen. Men det er noget af en opgave at rydde en grund for 188 boliger og man ved aldrig, hvad der kan dukke op undervejs. Det har så også være tilfældet her, og det er nok bare sådan, det er, sagde borgmester Michael Ziegler (K) dengang.

Udskydelsen skyldtes fund af asbest og forurening, der har forsinket nedrivningsarbejdet.