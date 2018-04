Milepæl: Plan for kæmpe vandland er vedtaget

Sådan ser projektskitsen for Nordic Water Universe ud - et projekt, der nu er kommet et skridt nærmere, efter et samlet byråd på nær Enhedslisten tirsdag aften stemte for den endelige lokalplan for området, som tillader opførelsen af projektet.

Taastrup - 26. april 2018 kl. 11:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der sat et endeligt punktum i lokalplanen for det regionale fritidsområde i Høje Taastrup, som i fremtiden skal huse verdens femte største vandland, en ferieby, konferencecenter, detailhandel og en lang række andre aktiviteter.

Et næsten enigt byråd godkendte tirsdag aften lokalplanen, idet kun Enhedslisten stemte imod, mens de øvrige partiet bakkede op om den samlede lokalplan, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det betyder, at et stort skridt i realiseringen af projektet Nordic Water Universe nu er taget.

Og det glæder borgmester Michael Ziegler (K), der dog ikke selv deltog i tirsdagens byrådsmøde, da han var til forhandlinger i Forligsinstitutionen som chefforhandler for KL i de igangværende overenskomstforhandlinger.

- Det er en stor milepæl, vi nu har nået, og jeg er glad for, at det var et næsten enigt byråd, som stod bag vedtagelsen af planen. Det er et vigtigt signal at sende til de mennesker, der skal investere i projektet, og som vi jo skal samarbejde med i mange år; at de kan have tillid til os, og at vi sammen bakker op om projektet, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

I købsaftalen står, at pengene for salget af grunden - i alt 84 millioner kroner - skal falde den 15. i måneden efter, at lokalplanen er vedtaget, og med aftenens godkendelse af lokalplanen for området betyder det, at de mange millioner skal rulle ind på Høje-Taastrups konto den 15. maj 2018. Gør de ikke det, kan aftalen ophæves.

Nu skal kommunens administration dog først forelægge lokalplanen for projektudviklerne, så man sammen kan afgøre, om den lever op til de krav, der var forudsat i købsaftalen, og at den således muliggør det projekt, man har ønsket at skabe på grunden.

- Men jeg kan ikke forestille mig andet, for det er ikke store ændringer, der er sket undervejs. Et ekstra parkeringshus og en lidt lavere byggehøjde på den ene bygning burde ikke være det, der vælter hele projektet, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget, som har behandlet sagen og de mange høringssvar til lokalplanen.

Han håber derfor, at byggeriet hurtigt kan gå i gang og projektet kan realiseres. Der er dog i hverken lokalplanen eller købsaftalen krav om, at de skal begynde byggeriet inden et vist tidspunkt, så i teorien kan projektudviklerne trække byggeriet ud, hvis der eksempelvis ikke kan findes investorer.

Ulf Høyen, partner i Nordic Corporate Finance og talsmand for konsortiet bag Nordic Water Universe, har dog tidligere over for Børsen forsikret, at der er penge til den første etape af projektet i alt 2,2 milliarder kroner. Første etape indeholder blandt andet det store vandland, ferieboliger, konferencecenter og butikker.