Mikkel Kessler: Det var det hårdeste ved "Vild med Dans"

Taastrup - 12. november 2019 kl. 11:41 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev til allersidste dans for Mikkel Kessler, da han fredag trådte frem på skærmen og fremførte en slowfox i »Vild med dans«.

- Det har været noget af en rejse. Det har været en kæmpe udfordring. Og det har været rigtig sjovt og hårdt, fortæller bokseren fra Sengeløse.

Det kom egentlig ikke bag på ham, at han og dansepartneren Mille Funk røg ud af programmet i fredags.

- Vi lå så lavt nede i point, så vi skulle have virkelig mange stemmer, fortæller Mikkel Kessler.

Han var egentlig selv rigtig godt tilfreds med sin slowfox.

- Det var jeg rigtig glad for. At slutte af på toppen, hvis man kan sige det.

Sammenholdet var det bedste For Mikkel Kessler har sammenholdet blandt deltagerne været noget af det, han vil se tilbage på med størst glæde.

- Det bedste, ved at være med, er at møde alle de her dansere og nye mennesker, som man synes har været helt fantastiske. Det var jo en slags arbejdsplads, forklarer han.

- Jeg vil nok savne det der sammenhold.

Det har været hårdt Til gengæld er der andre ting, han ikke vil savne helt så meget.

- Det hårde har været at danse. Der var mange møder, mange interviews, du skal virkelig have meget fokus på din dans. Men det er ikke, fordi man går derhjemme og tænker over det, for jeg er godt til at lægge den slags til side, påpeger Mikkel Kessler.

Og så har presset også været til at tage at føle på.

- Det er hårdt, og vi har jo nerver på, inden vi skal op at danse. Vi ved jo godt, at der sidder mange mennesker og kigger og tænker: "den der stive bokser - han kan ikke finde ud af noget som helst". Men det har været en oplevelser at være med, understreger Mikkel Kessler.

Vil nyde familien Og nu hvor han rent faktisk ikke skulle bruge sin søndag på at stå tidligt op for at lære en ny dans til den kommende uge, kunne han bruge lidt tid på familien.

- Det har været det dejlige. Jeg har jo tre børn derhjemme, og de har savnet mig meget. Så jeg har været glad for at være hjemme, fortæller Mikkel Kessler, der kunne bruge dagen på at fejre Mortensaften.

Mikkel Kesslers deltagelse startede egentlig med et væddemål med kammeraten Michael Maze - og i dag er bokseren glad for, at han indgik det.

Ikke kun fordi han nu har håneretten, fordi han var med i programmet længere end bordtennisspilleren.

- Jeg kan også takke ham for, at vi lavede væddemålet dengang.

