Midt i coronaudbrud: Kommunikationen er afgørende

Sådan lyder det fra Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler, der som formand for den hastigt nedsatte Krisestyringsstab i Høje-Taastrup Kommune har haft nok at se til det seneste døgns tid.

- Det er vigtigt, at vi får de rette informationer ud, så alle ved, hvad de har at forholde sig til. Derfor er vi løbende i kontakt med alle centre, så vi sørger for at få det rette ud til borgerne, forklarer borgmesteren.