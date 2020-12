Se billedserie En artikel om indvielsen af Racehall CPH i Høje-Taastrup i begyndelsen af året er en af mest læste artikler på sn.dk/taastrup i det forgangne år. Foto: Thomas Olsen

Mest læste: Det klikkede vi på i 2020

Taastrup - 31. december 2020

Der er ingen tvivl om, at historier om corona-pandemien og dens lokale konsekvenser har haft mange læsere på vores lokale site sn.dk/taastrup i året, der er gået, og det har været et af de helt store samtaleemner i 2020. Men når man kigger på listen over de mest læste historier på sn.dk/taastrup i 2020, så er det faktisk ikke mange enkeltstående historier om corona, der findes på vores lokale top 10. Kun en enkelt historie har fundet vej til listen.

Til gengæld har historier om blå blink og udrykninger som altid vakt interesse på den anden side af skærmen, hvilket årets liste også bærer præg af.

Begynder i bunden Men lad os som alle gode lister begynde i bunden på 10. pladsen, hvor vi finder en af de mere triste historier, nemlig artiklen »Lejlighed i brand: Beboere evakueret« fra den 12. december. Det var historien om en kraftig brand i en lejlighed i Lindevangshusene i Taastrup, hvor beboerne i en hel opgang blev evakueret. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade ved branden.

På 9. pladsen er det også de blå blink, vi skal have fat i, idet det var historien »Politiet efterlyser to unge: Mistænkt for flere indbrud«, som har trukket mange klik. Artiklen er fra den 6. juli og handler - som titlen siger - om politiets efterlysning af to unge. Generelt er efterlysninger nogle af de historier, der bliver flittigt læst på nettet - her på redaktionen tænker vi, at det er fordi, så mange gerne vil hjælpe med at fange dem, der gør hverdagen utrygge for andre.

Ottende pladsen på listen over de mest læste historier i år er desværre også en af de triste af slagsen. Her finder vi nemlig historien »Lasbilchauffør død efter soloulykke« fra den 2. maj, som er historien om en tragisk ulykke, der fandt sted på Holbækmotorvejen ved Høje-Taastrup. En lastbil væltede af ukendte årsager om på siden, og chaufføren døde.

Artikler om nedrivningen af otte boligblokke i Taastrupgaard var også populære i det forgangne år. Foto: Per Christensen

Nedrivning hittede På syvendepladsen på listen bevæger vi os væk fra de blå blink og over til boligområdet Taastrupgaard - eller rettere nedrivningen af dele af samme. Det er nemlig artiklen »Se billederne: Taastrupgaard forandres bid for bid« fra den 28. april, som har indtaget pladsen. Her kan man se billeder fra nedrivningen af de otte blokke, som skulle nedrives efter en aftale mellem boligforening, beboerne og kommunen. Blokkene rives ned for at gøre plads til et nyt børne- og kulturhus, der blandt andet skal rumme Ole Rømer-Skolens Selsmoseafdeling.

Taastrupgaard kan i øvrigt se frem til mere nedrivning, idet den såkaldte ghettopakke betyder, at der skal nedrives yderligere 107 boliger i området for at leve op til kravet om maksimalt 40 procent almene familieboliger i området. Den nedrivning er endnu ikke gået i gang.

Drabssigtet præst På sjettepladsen finder vi igen en politihistorie. Denne gang er det historien »Lokal præst sigtet for drab på sin kone« fra den 18. december. Det er en artikel fra den dag, navneforbuddet i en drabssag fra Frederikssund blev ophævet, hvorefter det kom frem, at det var præst ved Ansgarkirken i Hedehusene, Thomas Gotthard, der siden den 16. november har siddet varetægtsfængslet, mistænkt for at have dræbt sin kone, Maria From Jacobsen. Hendes lig er ikke fundet, og Thomas Gotthard nægter sig skyldig, men politiet har offentliggjort hans navn og billede for at få borgernes hjælp til at kortlægge hans færden i tiden omkring hans kones forsvinden.

Vi bliver ved de blå blink halvvejs på listen, for her finder vi artiklen »Derfor rykkede politiet ud« fra den 29. september. Det var historien om endnu en tragisk sag, hvor politiet havde afspærret et større område ved Sydskellet i Taastrup efter fundet af en død person. Politiets undersøgelser viste dog, at der ikke lå nogen kriminel handling bag dødsfaldet.

Corona har fyldt meget i årets løb - men ikke helt så meget på listen over de mest læste artikler på sn.dk/taastrup. Foto: Thomas Olsen

En corona-historie Selvom corona uden tvivl har sat sig på store dele af dagsordenen i 2020, så er der kun en enkelt corona-relateret artikel på vores top 10 over de mest læste artikler i år. Det er artiklen på fjerdepladsen »Hel daginstitution lukket: Medarbejder smittet med covid-19« fra den 4. maj. Det var den første gang, en hel institution i Høje-Taastrup Kommune måtte lukke på grund af et smittetilfælde, og derfor var der stor interesse for at læse historien. Siden hen blev det næsten hverdag, at klasser blev sendt hjem og institutioner måtte lukke på grund af smittetilfælde. Og nedlukninger i diverse former er danskerne siden hen blevet store kendere af.

På tredjepladsen på vores liste finder vi historien »Cyklist ramt af lastbil: 40-årig kvinde omkommet«. Det var den tragiske historie om en højresvingsulykke i krydset mellem Hveen Boulevard og Taastrupgaardsvej, som fandt sted den 25. september, og hvor en 40-årig lokal kvinde altså mistede livet.

Racehall og byggeri På andenpladsen på listen er vi næsten helt fremme ved årets begyndelse, hvor den kæmpe indendørs gokartbane Racehall CPH på Roskildevej slog dørene op til en festlig åbningsweekend. Det fortalte vi om i artiklen »Se billederne: Kæmpe Racehall indviet med ræs« fra den 1. februar. Her kunne man se en masse billeder fra den 1250 meter lange bane, der har 22 sving og kan rumme 36 gokarts på én gang. Når den altså ikke er lukket på grund af corona-restriktioner...

Og så er vi nået frem til førstepladsen på vores liste over årets mest læste artikler. Her finder vi en erhvervshistorie af de større, nemlig historien om, at virksomheden DSV allerede er i gang med endnu en udvidelse af sit kæmpe lager- og logistikcenter i Hedehusene. Artiklen »Megavirksomhed udvider igen: Endnu et kæmpe byggeri på vej« fra den 12. november fortæller historien om, at DSV - knap et år efter det første byggeri på i gamle grusgrav i Nymølle i Hedeland blev indviet - har taget hul på en udvidelse på stedet på yderligere 95.000 m2 - og det var altså noget, der interesserede læserne på sn.dk.

DSV's nye byggeri ventes desuden at stå færdigt i begyndelsen af 2022.