Mere plads og nyt navn: Her mødes mennesker på farten

Taastrup - 05. maj 2021 kl. 06:08 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Nye og større lokaler og et nyt navn.

Det er, hvad Værestedet i Taastrup nu har fået, efter der i mandags var indvielse af de nye lokaler på Parkvej 74.

Før var Værestedet på i et lokale på Solsortevej, så det er ikke mange meter, det er flyttet.

Værestedet, som er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med nedsat fysisk-, psykisk- eller socialt funktionsniveau har været et populært mødested for brugerne i mange år, men i oktober sidste år blev det muligt at flytte til de nye lokaler, hvor der er blevet mere plads til udfoldelse og aktiviteter for brugerne.

Avisen har tidligere skrevet om flytningen, og her fortalte bruger og frivillig Erik Gøtze, at det var tiltrængt at få mere plads.

- Det har afholdt mange fra at komme, at vi ikke har haft meget plads, sagde han.



Sådan ser de nye lokaler ud hos Perron 74 ud. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Et levende sted Ifølge Nina Borum, som er områdeleder af Straxhuset og leder af værestedet, var man fast besluttet på at gøre det nye sted mere levende og i højere grad inddrage brugerne i aktiviteterne.

- Brugerne skal tage ejerskab, så det bliver et fedt sted. De kan være med til at planlægge, hvad der skal ske, og sikre, at det er et trygt sted, sagde Nina Borum i efteråret.

Straxhuset ligger i lokaler ved siden af Værestedet. Straxhuset skal være indgangen til socialområdet i kommunen for mennesker der på den ene eller anden er sårbare enten fysisk eller psykisk. Her kan man blive introduceret til værestedet og andre sociale tilbud i kommunen.

Fakta om Perron 74 Perron 74 henvender sig til voksne mennesker, der kan have nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau. Det kan være mennesker, som føler sig ensomme, og som ikke har det store netværk at støtte sig til i livet.



På Perron 74 mødes mennesker blandt andet for at, udvikle sig socialt sammen, lave aktiviteter sammen og få socialt samvær og blive inspireret og motiveret til at forbedre punkter i sit liv.

Perron 74 har åbent for voksne i tidsrummet kl.15-20 mandag, tirsdag og torsdage.



Og særligt for unge mellem 18-35 år om onsdagen kl.14-20.



Perron 74 holder til på Parkvej 74, 2630 Taastrup. Tlf. 92 43 65 82

Nyt navn Nu er der så afholdt forskellige workshops så brugerne kunne sætte deres præg.

På én af disse workshops anførte en bruger, at man skulle finde et nyt og bedre navn.

Og nu hedder værestedet Perron 74 efter en navnekonkurrence.

Dommerkomiteen bestod af både brugere, medarbejdere og ledere, som blev enige om det nye navn.

Navnet Perron 74 blev ifølge lederen Nina Borum valgt, blandt andet, fordi en perron er et sted, hvor mennesker, som er på farten, mødes.

Folk kommer forskellige steder fra i deres liv og skal forskellige steder hen. Der kan være nogle, som rejser med tung bagage og derfor har brug for lidt støtte til at komme ombord på det næste tog. Her kan man være heldig at finde nye rejsekammerater, som også skal mod den samme destination og dermed deles oplevelsen med andre.

- Det er lige nøjagtig sådan et sted, som Perron 74 er. Et sted, man kan komme, uanset hvilken rejse man er påbegyndt, lyder det fra Nina Borum.