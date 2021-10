I foråret var en stribe byrådsmedlemmer med cykeltur med den lokale afdeling af Cyklistforbundet, hvor de så på udfordringer for de tohjulede. Erfaringerne herfra kunne for eksempel indgå i en cykelpolitik. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Mere fokus på cyklister: Plan skal sikre bedre vilkår for de tohjulede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mere fokus på cyklister: Plan skal sikre bedre vilkår for de tohjulede

Taastrup - 06. oktober 2021 kl. 19:07 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Første skridt til en cykelpolitik er netop taget i Høje-Taastrup Kommune.

På et nyligt byrådsmøde blev Radikale Venstres forslag om at lave en cykelpolitik taget godt imod af samtlige partier i byrådet, som besluttede at arbejde videre med at lave en kommunal politik.

Tanken fra De Radikale er, at man blandt andet kan have måltal for, hvor mange børn der cykler i skole, krav om at nye veje skal have cykelstier, og at der skal laves en cykelplan, der kortlægger, hvor der i dag er udfordringer for cyklister, og hvordan der tages hånd om dem.

Det er dog ikke sikkert, at lige præcis disse elementer bliver en del af politikken, da der først skal arbejdes med den i teknisk udvalg.

- Jo flere vi kan få til at cykle, jo bedre er det, sagde Lars Prier (DF) blandt andet.

- Det er vigtigt at flere benytter cyklen i hverdagen. Vi oplever, at flere og flere bliver kørt til skole og til deres fritidsaktiviteter og selvom de har kort afstand. Nogen gange skyldes det utryghed, men også bekvemmelighed. Men der er rigtig gode intentioner i forslaget om at få flere til at cykle, sagde Henrik Torning (K).

Ingen kan være imod Også Socialdemokratiet endte med at stemme for.

- Der er næppe nogen, der kan have noget imod at flere kommer på cyklen. Men er det så nødvendigt at stille forslaget, sagde Peter Faarbæk, gruppeformand.

Han opremsede en hel række forslag, som Socialdemokratiet har stillet gennem årene, og som kunne rummes af en cykelpolitik.

Partiet har blandt andet stillet forslag om en trafiksikkerhedsplan og en plan for bekæmpelse af cykeltyverier.

- Spørgsmålet er om det er unødvendigt, fordi vi allerede har stillet forslag om mange af de elementer, der er i planen. Vi er selvfølgelig positive tilhængere af at flere kommer på cyklen og derfor kan vi ikke være imod det, sagde Peter Faarbæk.

Emil Viskum (EL) foreslog at en cykelpolitikken skulle behandles i klimaudvalget, men det blev stemt ned. I kommunens klimaplan 2030 har man blandt andet vedtaget at cyklister skal prioriteres ved at der skal laves en strategi for, hvordan kommunen bliver mere cykelvenlig.

- Det er godt, at der kommer fokus på cyklisme. Der er en generel stemning for, at vi vil gøre noget ekstra for cyklisterne, så det er godt, at der er fokus på det. Men da der skal udarbejdes en cykelstrategi i regi af klimaplanen, vil det være lidt skørt, hvis teknisk udvalg skal arbejde videre med det, sagde Emil Viskum inden han stillede forslag om at sende det i klimaudvalget.

En hård medfart På borgmesterkontoret er Michael Ziegler af den overbevisning, at forslaget fik en hård medfart.

- Der er mange elementer i det, og det kan være, at når vi om nogle år er over anlægspuklen, kan det være, at vi får lidt frihed til at gøre noget for cyklismen og have nogle ambitioner. Det kunne for eksempel være at blive Danmarks bedste cykelkommune Det er en relevant målsætning, der er hævet lidt over de andre elementer. Jeg mener, det kan give rigtig god mening at lave en ensartet retning, siger borgmesteren.

Det var lige præcis det, som Esat Sentürk fra Radikale Venstre ønskede.

- Det er den overordnede vision, jeg vil have på banen her. Først skal vi behandle politikken, og så kan altid byde ind, hvis man har nogle gode ideer, sagde Esat Sentürk.