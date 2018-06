De lokale lærere var allerede under overenskomstforhandlingerne meget aktive lokalt i forsøget på at sikre en god aftale, der kunne gøre det af med den forhadte lov 409, som regulerer lærernes arbejdstid. Her er de mødt op til byrådsmødet i Høje-Taastrup i april, hvor borgmester Michael Ziegler dog ikke deltog, da han var optaget af forhandlinger i Forligsinstitutionen. Foto: Stina Felby Egerup

Mere end hver tredje lærer stemte nej til aftale

Taastrup - 06. juni 2018 Af Stina Felby Egerup

43,1 procent af lærerne i Høje-Taastrup Kommune endte med at stemme nej til det overenskomstforlig, som borgmester Michael Ziegler (K) som chefforhandler for KL var med til at forhandle på plads sammen med Danmarks Lærerforening. Det gør Høje-Taastrup til den kommune i landet, hvor flest lærere stemte nej til aftalen, skriver folkeskolen.dk.

På landsplan var det ellers kun 25,4 procent af lærerne, der stemte nej, og det blev derfor et massivt ja til aftalen med 74,6 procent.

Ifølge den lokale lærerformand skyldes det snævre lokale ja måske, at lærerne i Høje-Taastrup har en mistillid til kommunen og KL efter overenskomstaftalen i 2015, hvor der også blev lovet forbedringer i lærernes arbejdstid, som ikke blev indfriet lokalt.

- Der er givetvis en del, som i forvejen har det tungt med at være ansat i Michael Zieglers kommune. Der er en del lærere, der føler sig under pres. (...) Jeg tror, at mange af dem, der har stemt ja, tænker, at vi ikke får noget ud af en konflikt, når vi nu står alene som lærere. Jeg er meget overbevist om, at det mere er et fravalg af en konflikt. Jeg har talt med mange, der var skuffede og helst stemte nej, men heller ikke tror nej'et vil føre til de forbedringer, vi har brug for, siger Heidi Yoma Rasmussen, formand for Kreds 16, til folkeskolen.dk.

Borgmester Michael Ziegler tror selv, at det lokale resultat skyldes, at han er personificeringen af det forløb, der har været siden 2013, hvor kuldsejlede overenskomstforhandlinger endte i en konflikt og et lovindgreb.

- Jeg tror ikke, at det som sådan har noget at gøre med forholdene i min kommune, siger Michael Ziegler til folkeskolen.dk.

Han erkender dog, at lærerne sikkert ikke er ellevilde med aftalen, men at mange har stemt for den for at undgå en konflikt.

Han håber til gengæld, at aftalen kan være et afsæt til en ny start.

- Det vigtige er, at vi har et godt lokalt samarbejde. Og jeg synes bestemt, der er grund til at bruge overenskomstfornyelsen til at se på, hvordan man kan få et endnu bedre lokalt samarbejde. Derfor har jeg også besluttet at indkalde den lokale lærerkreds til en drøftelse om, hvad vi kan bruge den her overenskomstfornyelse til lokalt, og hvordan skaber vi lokalt den nye start, sagde Michael Ziegler på det seneste byrådsmøde, da byrådet i Høje-Taastrup besluttede at invitere de relevante parter til en dialog om en eventuel opdatering af det samarbejdsgrundlag, som man fik lavet efter seneste lærerkonflikt.