Mental sundhed på online møde

Mødet har til formål at sætte fokus på og forebygge mental sundhed blandt unge i Høje-Taastrup Kommune. Særligt under coronakrisen er der flere og flere, der oplever eller har udviklet udfordringer med mental sundhed.

Her vil to gæstetalere, psykolog Cavit Güven og kunstgruppen Sisters Hope besvare på deltagernes spørgsmål og vejlede unge om vejen til bedre mental sundhed.

Du kan finde mødet her - og ellers kan man finde mødelinket på Facebook, ved at søge på: »Digital debatmøde for unge - Q&A om mental sundhed«