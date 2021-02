Melodi Grand Prix-deltagers stolte mor: - Jeg er spændt

Naturligvis er Nanna Olivia Bøtkjær Heimanns mor stolt over, at datteren er en af otte deltagere i årets udgave af Dansk Melodi Grand Prix. Men hun er også spændt.

- Jeg er enormt spændt over at Nanna skal være med i Dansk Melodi Grand Prix. Men jeg er også bevidst om ikke at vise, at jeg er spændt. Jeg har fået lov at følges med Nanna på selve aftenen, og jeg kommer til at være ligeså rolig som en klippe, siger Helle Bøtkjær Petersen, der støtter sin datter hele vejen.