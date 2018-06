Se billedserie Fotograf Anneli Aasmul har netop vundet priser for sine billeder. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Medaljeregn på lokal kunstner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medaljeregn på lokal kunstner

Taastrup - 09. juni 2018 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er det 25 år siden, at Anneli Aasmul som tredje generation rykkede ind i familiefirmaet Fotograf Aasmul i Taastrup for at arbejde sammen med sin mor, Inge, som hun tidligere havde gjort det med sin mor Margrethe.

Efter et par år i firmaet fik Anneli lagt sit horoskop. Her fastslog astrologen, at hun først for alvor ville slå igennem karrieremæssigt, når hun blev 50 år.

»Jeg lagde ikke så meget i det dengang og glemte alt om det, men jeg kom alligevel til at tænke på det, her da jeg fyldte 50. Måske derfor besluttede jeg, at nu måtte det være. Jeg ville deltage med ekstra mange fotos i årets konkurrencer,« siger hun.

18 billeder blev sendt til dette års Colour Art Photo og Dansk Fotografisk Forenings fotokonkurrencer. Halvdelen var taget specielt til konkurrencerne, mens resten var portrætter og billeder af kunder taget i atelieret eller på spændende locations rundt omkring i Taastrup og Københavnsområdet.

»Fotografering er min passion og meget mere end et arbejde. Det er altid med mig. For eksempel når jeg løber eller cykler rundt i Taastrup, hvor jeg ikke kan lade være med at notere mig gode steder for fotooptagelser. Jeg har altid mulige locations, jeg kan foreslå, når kunder spørger efter mere specielle billeder, end vi kan tage i atelieret,« fortæller Anneli Aasmul.

Hendes konkurrencesatsning bar frugt:

»Aldrig før har jeg vundet så mange medaljer på en gang. Det er tre år siden, jeg sidst fik guld, nu har jeg fået en guldmedalje mere. Derudover vandt jeg også to sølvmedaljer, to bronzemedaljer og et diplom.«

I Dansk Fotografisk Forenings konkurrence fik hun i den åbne kategori en bronzemedalje for et billede af et dansepar. Pigen skulle fotograferes i anledning af hendes konfirmation, men hun ville også have et foto, af hende og hendes dansepartner, hvor de dansede. Hvor det skulle tages, overlod de til Anneli, som netop valgte at forlade atelieret og tage billedet i en nærliggende betongarage.

De øvrige fire medaljer blev vundet i Colour Art Photos konkurrence.

Her blev det blandt andet et sølvmedaljefoto af en lille pige i en valmuemark.

»Da jeg så de blomstrende valmuer på en mark i Taastrup, tænkte jeg straks, at det kunne være en fantastisk location til et børnebillede. Ugen efter skulle min assistentfotograf Tine Duch og jeg fotografere en lille pige, som vi har taget billeder af, siden hun blev født. Hendes forældre ville denne gang have et lidt mere specielt billede, og det måtte naturligvis blive midt i alle blomsterne,« siger hun.