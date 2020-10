Se billedserie Claudia og Lucia Hadberg med træner Laith Al-Shahrestani.

Medaljeregn over unge fægtere

Taastrup - 03. oktober 2020 kl. 16:18

Over den sidste måned har fægterne fra Taastrup Fægteklub deltaget i hele tre forskellige danske mesterskaber.

Først deltog 14-årige Marius Pilt Jensen i DM for seniorer i sabel, da han for første gang var gammel nok til at deltage i senior-DM, og det gjorde han med stor succes. På trods af de voksne modstandere gjorde Marius Pilt Jensen det fremragende og tabte først i semifinalen med 15-8. Det gav ham en flot bronzemedalje.

Weekenden efter blev DM for U17- og U 20-fægtere afholdt, og igen var Taastrup-fægterne på plads.

På trods af at alle fortsat er U14-fægtere stillede Taastrup med fem medlemmer i sabel, mens Mads der lige er blevet U17 fægter stillede op i kårde.

Det blev også der til en række imponerende medaljer.

Marius Pilt Jensen fortsatte den flotte fægtning fra seniormesterskaberne og sikrede en sølvmedalje i junior, mens Niki Cramer vandt bronze.

I U17 måtte Marius Pilt Jensen bøje sig for Oliver Wulff i semifinalen, men her sikrede han sig også en bronze, mens Oliver Wulff vandt sølv, efter at begge fægterne tabte til Frederik Troen fra Roskilde i finalerne.

De tre Taastrup-fægtere fægtede sammen i holdturneringen, hvor Taastrup Fægteklub tog klubbens første guldmedalje for kadetter og juniorer.

Yngste fægtere til DM De unge fægtere var også i gang igen, og denne gang var det alle fægtere under 14 år, der kunne deltage og med resultater, der var lige så flotte som sidste års rekordhøst.

Blandt de yngste fægtere havde Taastrup Fægteklub fire fægtere med, der alle kan fægte i samme kategori i 2-3 år endnu.

Gabrielius Metuge vandt over Diego Hadberg, men måtte selv ud i kvartfinalen. Derimod var der bronzemedaljer til Diego Hadbergss storesøstre tvillingerne Lucia og Claudia Hadberg.

Sana Zeb vandt guld i U12 sabel, og Ida Marie Hansen fik en flot bronzemedalje i kårde for U14-piger sammen med to Glostrup-piger vandt Ida Marie Nielsen og Sana Seb guld for U14-hold i kårde.

De tre sabelfægtere Niki Cramer, Oliver Wulff og Albertslund-fægteren Johannes Andersson chokerede flere ved at vinde DM for hold i U14 kårde ved at besejre de sidste tre års danske mestre fra Vordingborg.

Dag to fortsatte med masser af guld, da Sana Zeb vandt guld i U12 pige i kårde, mens Sana Seb måtte nøjes med en meget flot sølvmedalje i U14 i sabel efter et 14-15 nederlag.

Sana Sebkunne føje en ekstra guldmedalje til samlingen ved at vinde guld i U14 piger for hold.

Alexandru Sacala tabte knebent sin ottendedelsfinale i U12 drenge, hvorefter der stod Taastrup på resten af dagen.

Niki Cramer tog en bronzemedalje i U14 sabel, hvor Oliver Wulff sendte ham ud af turneringen, inden han også slog Marius Pilt Jensen i finalen.

Guld, sølv og Bronze til Taastrup, og lige så sikkert vandt de tre drenge også efterfølgende holdturneringen og dermed sluttede stævnets sidste kamp med guld til Taastrup.