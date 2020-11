Max Voermann handler for mennesker, der ikke selv har mulighed for at komme ud.

Max tager på indkøb for syge og sårbare

Max Voermann var ikke i tvivl, da han i foråret så et opslag fra Røde Kors om, at de søgte frivillige til at hjælpe andre med praktiske opgaver her i Coronatiden.

Han ville gerne hjælpe og meldte sig under fanerne hos Røde Kors og siden har han jævnligt handlet for mennesker, der ikke selv har mulighed for det.