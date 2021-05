Se billedserie Fireårige Mathilde er født med Cerebral parese, men med hjælp fra Børneterapien i Høje-Taastrup går hun i en helt almindelig børnehave. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Mathilde fik hjælp: - Hun kan så meget i dag

Taastrup - 10. maj 2021 kl. 19:28

Fireårige Mathilde og hendes mor og far er nogle af de mange, der de sidste 10 år har fået træning og støtte fra de specialiserede fysioterapeuter og ergoterapeuter til at komme godt videre.

Mathilde er født med Cerebral parese, som blandt andet giver stramme muskler og nedsat grovmotorik, men med god støtte fra Børneterapien og masser af den rette træning af led, sener og muskler trives nu Mathilde så godt, at hun går i helt almindelig børnehave.

- Mathilde er kommet i flere år i Børneterapien - i perioder flere gange om ugen, og de er så gode til at støtte os og vejlede os og give os øvelser, som vi kan træne hjemme. Vi er blevet løftet på den gode måde, og det har virkelig hjulpet Mathilde, hun kan så meget i dag, siger Helle Corydon, der er mor til Mathilde.

Vigtigt at sætte ind tidligt Da Mathilde var lille, havde hun svært ved at tage fra, da hun lærte at gå, og Mathilde brugte i mindre grad sin højre hånd, når hun for eksempel spiste eller legede. Men efter at Mathilde blev udredt og henvist til Børneterapien i Høje-Taastrup, så gik det stærkt med Mathildes træning, og hun udviklede sig hurtigt.

- Vi ved, at det er vigtigt at sætte tidligt ind ved funktionsnedsættelser, det gør en stor forskel for det enkelte barns udvikling, og det har stor betydning for hele familiens trivsel. I de her 10 år kan vi se, at vi rent faktisk lykkes med den tidlige indsats, siger leder af Sundhedstjenesten, Lone Dahlstrøm, der for 10 år siden var med til at etablere Børneterapien i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommunes børneterapi Høje-Taastrup Børneterapi tilbyder fysioterapi og ergoterapi til børn op til og med 3. klasse.



Personalet undersøger og vurderer barnets behov og vejleder forældrene blandt andet til de bedste behandlings- og træningsmetoder.



Det primære arbejdsområde for Høje-Taastrup Kommunes Børneterapi er tidlig forebyggende indsats for børn, herunder undersøgelse, konsultativ bistand og specifik træning.



Se mere på www.htk.dk.

Børneterapiens rolle er blandt andet at være bindeled mellem forældre, daginstitution og skole og sørge for, at det enkelte barn får den rette støtte både i og udenfor hjemmet.

- Både fysioterapeuterne og ergoterapeuterne er rigtig gode til at snakke i et helt almindeligt sprog, der er til at forstå. Samtidig har personalet også haft en fin kommunikation med hospitalet, hvor Mathilde har fået behandlinger, så vi alle har vidst, hvad der skete. Senest har vi været til et møde, hvor vi forbereder os på, hvordan Mathilde kan få den bedst mulige støtte, når hun starter i skole. Det er en stor tryghed, lyder det fra hendes mor.

En god satsning Oprettelsen af Børneterapien har været en politisk satsning, men det har været det hele værd, fortæller Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

- Tidligere benyttede vi tilbud, som lå i andre kommuner. Vi besluttede dog at etablere vores egen Børneterapi, fordi vi ville sikre en tidlig indsats og et tilbud med høj kvalitet. I dag er vi rigtig glade for, at vi prioriterede, som vi gjorde. Positive meldinger fra mange forældre understreger, at kvaliteten i vores tilbud er helt i top, siger han.

Børneterapien fyldte 10 år den 1. maj.

