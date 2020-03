Butikschef i Matas på Taastrup Hovedgade, Mihane Diba, fortæller, at butikken i hvert fald er lukket frem til torsdag. Foto: Kenn Thomsen

Matas er midlertidigt lukket

Taastrup - 17. marts 2020 kl. 11:51 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i en corona-krise, der rammer mange erhvervsdrivende hårdt på pengepungen, har Matas på Taastrup Hovedgade været nødt til at lukke for en periode. Men det har faktisk intet med coronavirus at gøre overhovedet.

- Vi er ramt af nogle skadedyr, som har gjort, at vi er blevet nødt til at lukke butikken. De er ikke blevet set ude i butikken men i de fælder, vi har sat op under gulvet. For da vi flyttede ind, fik vi lagt nyt gulv. Men grunden til, at vi har valgt at lukke, er, at vi er bange for, at de kommer ud i butikken, forklarer butikschef Mihane Diba.

Hun opdagede, at der var enten mus eller små rotter under gulvet, fordi de gnavede ledningerne til kassesystemet over. Herefter blev kommunen kontaktet, og den var god nok: der var gået gnavere i de fælder, der er under gulvet.

Folk troede, de havde fået coronavirus Butikschefen var mandag nødt til at komme med en udmelding på Facebook for at brolige kunderne. -Folk gik helt i panik og skrev: "de har fået corona alle sammen, det er derfor, at de bliver nødt til at lukke”. Så var jeg nødt til at skrive, at vi er okay alle sammen, forklarer hun.

Mihane Diba har valgt at lukke butikken frem til på torsdag, hvor hun håber at kunne genåbne. Men det hele er lidt usikkert lige nu. - For lige nu har jeg en håndværker, der er i gang med at reparere hullerne og sætte noget i, så de ikke kan gnave igennem, forklarer butikschefen og krydser fingre for, at håndværkerne kan nå at være færdige med alt til på torsdag.