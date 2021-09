Se billedserie Store og små var mødt op til en hyggelig dag, da der lørdag den 4. september var kombineret høstfest og Frivillighedsdag i Hedehusene. Foto: Lisbeth Jansen

Masser af mennesker nød sol og boder til høstfest

Taastrup - 04. september 2021 kl. 14:18 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Mennesker i alle aldre fra babyer til ældre borgere, hunde og sågar en papegøje har lørdag fundet vej til høstfest og Frivillighedsdag på Hovedgaden i Hedehusene, hvor solen skinner derudaf på en smuk sensommerdag. I dagens anledning er vejen spærret af, så man frit kan gå fra bod til bod. På nordsiden af vejen holder Frivillighedsdagen til med 38 forskellige foreninger - inden for genrer såsom motion, historie, hobby, velgørenhed og det lokale Hedemarkedet. Også hele spektret af politiske partier er mødt op med især lokale kandidater, der deler bolsjer og flag ud. Alle foreninger tager velvilligt en snak med forbipasserende om netop deres forening. - Dagen i dag betyder rigtig meget for os. Vores lokale foreninger får mulighed for at blive eksponeret og får en snak om, hvad man kan hos dem. I år er der også mange politiske partier med. Og når dagen er slut udråber vi en "årets flotteste bod", hvor alle foreningerne kan stemme på deres favorit og lægge deres stemme i Frivillighedsdagens postkasse, fortæller Jørgen Skorstengaard, der er kasserer for Frivillighedsdagen i Høje-Taastrup.

Læs også: Så er det tid til fest og frivillighed på hovedgade

- Jeg bliver glad i låget Der bliver ved med at være tætpakket med mennesker, som nyder vejret og at det at være ude at hygge sig i deres by. Det er også en storsmilende formand for Hedehusene Erhvervsforening, der er mere end tilfreds med fremmødet. - Jeg bliver glad i låget over det, lyder det fra Peter Kjeld Jensen. Han fortsætter i en munter tone. - Vi har jo bestilt det gode vejr. Vi er helt utrolig glade for, at der er så mange, der bakker op om vores høstfest. Her er en summen og en leben af mennesker og vi har i år omkring 78 boder med på sydsyden af Hovedgaden, siger formanden for Hedehusene Erhvervsforening, inden han må fungere som lydtekniker og gøre klar til næste indslag i dagens program.

Billedmalerskolens maleri bortauktioneret til høj pris Ældre Sagens Billedmalerskolen har traditionen tro en bod, hvor man kan komme forbi og male på et lærred. Maleriet ender med at blive auktioneret bort til højeste bud - og hvor de indtjente penge går til et lokalt godgørende formål. Derudover bortauktioneres sidste års maleri. Auktionarius er borgmesteren, og især to parter byder prisen op i den høje ende. Maleriet ender med at blive solgt til et bud på 5.500 kroner. Motivet på maleriet er "Det røde hus", hvor restauranten Bollini's bor - og det er faktisk restauranten selv, der står for det højeste bud. Sidste weekend var der en tilsvarende auktion til Frivillighedsdagen i Taastrup, hvor maleriet i år blev solgt til 3.500 kroner. Tilsammen kan Ældre Sagens Billedmalerskole derfor donere et beløb på 9.000 kroner, der i år vil gå til Mødrehjælpen i Høje-Taastrup.

