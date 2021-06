Når Høje-Taastrup Kommune modtager klager over støj fra et af de mange byggerier i kommune, tager man affære og indgår i dialog med dem, der bygger. Foto: Kasper Ellesøe

Masser af byggerier i gang: Sådan går det med antallet af støjklager

Taastrup - 12. juni 2021 kl. 09:50 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Byggerier støjer, og det fører til klager hos kommunen, der søger at løse eventuelle problemer ved dialog med bygherre og entreprenører.

I teknik- og miljøcentret på Høje-Taastrup Kommune bekræfter man, at der har været klager over støjniveauet fra pæleramningen på byggepladsen, hvor byggeriet Teglbakken opføres, samt at det øvrige arbejde begynder, før det må, som beboeren Stig Skotner har fortalt om.

Det oplyser Laura Heron Jessen, der er miljømedarbejder i Høje-Taastrup Kommune.

Hun har håndteret klagerne fra blandt andet Stig Skotner, og har i en mailsamtale med ham, fortalt, at kommunen flere gange har været på tilsyn og observeret, at der arbejdes uden for den tilladte tidsramme fra 7-18 i hverdagene. Her er der tale om det, man kalder »almindeligt« støjende bygge- og anlægsarbejde, som kommunen har observeret uden for det tilladte tidsrum.

Pæleramning er det, man kalder særligt støjende arbejde, og når det kommer til det arbejde, har entreprenøren været meget punktlig i forhold til holde sig inden for tidsrammen. En dag er man for eksempel begyndt klokken 07.02 og sluttet 17.59, oplyser Laura Heron Jessen.

Derudover har kommunen rettet henvendelse til bygherre, som har skaffet endnu en maskine til pæleramning, så varigheden af det støjende arbejde her forkortes. Det har bygherre og entreprenør indvilliget i.

Støj fra bygge- og anlægsarbejde, der foregår i Høje-Taastrup Kommune, reguleres af en forskrift, som byrådet har vedtaget.

Det betyder, at når der kommer klager fra en konkret byggeplads, retter kommunen henvendelse til den ansvarlige entreprenør og/eller bygherre og indskærper tidsrummet for støjende arbejde, fortælle Laura Heron Jessen.

- Det har som regel den ønskede effekt. Hvis vi får gentagende henvendelser, tager vi selv på stikprøvetilsyn før kl. 7 og efter kl. 18 på udvalgte hverdage samt på udvalgte lørdage og/eller søndage. Hvis vi konstaterer støjende arbejde, tager vi igen kontakt til pågældende ansvarlige entreprenør/bygherre. Sådan har vi også håndteret klagerne fra Urtehaven, oplyser Laura Heron Jessen.

Ikke flere klager Hun fortæller, at der af og til kommer klager over støj fra byggepladserne i Nærheden. Det sker mest i de lyse måneder, hvor man har åbne vinduer og i højere grad benytter altaner og terrasser.

- Men der har ikke været flere klager i år, end der ellers har været over støj fra byggepladser i Nærheden.

- Generelt oplever vi, at beboerne i høj grad har forståelse for og lever med, at der er daglig byggestøj indenfor de tilladte tidsrum. De har vidst det, da de bosatte sig i et område med så meget byudvikling. Men netop derfor har de også stort behov for, at der er ro, når der skal være ro. Ved særligt støjende arbejde som fx pæleramning sikrer vi, at beboerne bliver varslet, hvilket forebygger klager, siger Laura Heron Jessen, og nævner at mere hjemmearbejde på grund af corona-situationen heller ikke har ført til flere klager.

Bliver der ikke rettet ind, når kommunen henvender sig til bygherre eller entreprenør om et brud på forskrifterne, så går man til næste instans.

- I yderste konsekvens kan vi anmelde gentagende overskridelser til politiet. Erfaringsmæssigt tager det noget tid, før politiet har behandlet en sag, og derfor gør vi et ihærdigt forsøg på dialog og indskærpelser, før vi tager skridtet med at inddrage politiet, siger Laura Heron Jessen.

