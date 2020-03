Maskeret med mundbind: Tricktyve udnytter coronakrise

Det fik et ældre ægtepar fra Hedehusene at mærke lørdag ved 15-tiden.

Her havde tre personer henvendt sig til en 80-årig kvinde og hendes mand i deres lejlighed på Storager og påstået, at de skulle undersøge for Corona-virus.

Da de var gået, opdagede parret, at diverse smykker samt et kreditkort var stjålet.

Pas på tricktyve

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede: