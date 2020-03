Se billedserie I en nyoprettet facebook-gruppe kan forældre og undervisere dele gode råd og ideer til lærerige aktiviteter for de børn, der ikke kan komme i skole og daginstitution de næste to uger. Foto: Privat

Maria hjælper med ideer: - Andre end mig må være udfordrede

Taastrup - 16. marts 2020

I mange børnefamilier står forældre fra i mandag over for at skulle hjemmeundervise eller aktivere deres børn under coronavirussen i de timer, hvor børnene ellers ville have været i institution eller skole.

En af disse forældre er Maria Kirstine Lovén fra Taastrup, der selv arbejder i undervisningssektoren og desuden har to drenge på henholdsvis seks og ni år.

Hun har oprettet en åben facebook-gruppe, hvor man som forælder eller underviser kan lægge links, tips og undervisningsplaner op, der kan bruges ude i hjemmene.

Facebook-siden hedder »Tips til undervisning/aktivering af børn under COVID-19«. I skrivende stund har gruppen mere end 700 medlemmer, primært fra Høje-Taastrup.

Arbejder hjemme Alle i Maria Kirstine Lovéns familie er hjemme i øjeblikket. Hun og hendes mand arbejder hjemmefra og deres sønner er hjemme fra institution og skole - den ældste søn går på Mølleholmskolen.

- Her torsdag morgen oprettede jeg gruppen, for jeg tænkte, at der må være andre end mig, der står over for at skulle aktivere deres børn, som må være lige så frustrerende og kunne se en udfordring i, hvordan vi skal strukturere tiden for dem. Jeg har selv to meget aktive drenge, der helst skal være i gang med noget, fortæller Maria Kirstine Lovén.

Opgaver og frisk luft Noget af det, der i særlig grad er anderledes i familien allerede nu, er, at forældrene i endnu højere grad tager styringen af, hvad børnene skal lave hvornår i dagtimerne.

- Som voksne tager vi teten og bestemmer mere end før, hvad vores børn gør i dagtimerne. Behovet for at have styring på, det er større. De får dog lov at sove lidt længere om morgenen, så de ikke skal hives ud af sengen før syv.

Indtil videre har børnene eksempelvis løst matematik-opgaver derhjemme, og så har de været ude på tingfinder-orienteringsløb, hvor drengene skulle finde bestemte genstande og tage billeder af dem. Det endte med at tage en time og et kvarter.

- Jeg kan også forestille mig at lave en liste til dem med små huslige opgaver, så de kan bidrage til, at den her nye hverdag hænger sammen. Det kunne være at tage opvasken eller vaske tøj. Ellers går det bare hen og bliver et børnehotel, hvor forældrene serverer alting, lyder det fra Maria Kirstine Lovén.

Berørte over situationen Hun og familien blev berørt over budskabet på det pressemøde den 11. marts om aftenen, hvor statsministeren opfordrede Danmark til at lukke ned.

- Vi blev alle berørt over situationen og tænkte wow. Man bliver truet på sin sikkerhed og sit tryghedsniveau. Det er vi ikke vant til her i landet. Børnene blev også berørt dagen efter. Den store af vores drenge blev skuffet og ked af ikke at skulle i skole og være sammen med sine venner. Den første dag havde vi sådan en »nu skal vi lige finde os selv-dag« og efterfølgende har vi lagt en plan, vi holder os til, siger Maria Kirstine Lovén.

Hun er dog spændt på, hvad der sker, når hendes børn begynder at savne deres venner og fritidsaktiviteter for alvor i den første hele uge hjemme.

- Det kan godt ende i noget med, at vi går hinanden lidt på nerverne. Men det må vi se, hvordan bliver, når vi trænger til at snakke med nogle andre mennesker end hinanden herhjemme, siger hun.

På den oprettede facebook-side kan man blandt andet finde links til gratis læring og opgaver for børn, og bevægelsesaktiviteter eller ture i naturen for familien.