En bil fuld af legetøj er kørt fra Fredericia til Høje-Taastrup for at legetøjet kan deles ud som julegaver til børn fra socialt udsatte familier på Sjælland. Privatfoto

Maria deler julegaver ud til socialt udsatte børn

Det er den landsdækkende Facebook-gruppe »Vi er til for at hjælpe hinanden«, der står bag indsamlingen og uddelingen af gaver, der er indsamlet via donationer fra blandt andet virksomheder.

- Jeg står og deler gaver ud sammen med mine børn på Axeltorv som en del af gruppen »Vi er til for at hjælpe hinanden«, Børn, der kommer fra socialt udsatte familier, eller bare fra en familie, hvor far lige er blevet fyret fra sit arbejde, skal også mærke, at det er jul, og derfor deler vi gaver ud, der er doneret af virksomheder, siger Maria Rubin Nicolajsen.