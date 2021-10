Mangel på chauffører betyder højere priser hos dig

- Det er rigtigt svært at få fat i chauffører. Der er for få uddannede chauffører, og med ændrede godsforsyningsmønstre blandt andet på grund af corona er der behov for flere chauffører. Jeg frygter, at hvis vi ikke får flere lastbilkørekort, så vil slutprisen hos forbrugeren stige drastisk. Der skal uddannes flere chauffører, siger Peter Flensted, adm. direktør i Viggo Petersens Eftf.

Hos AMU Juul kan man tage et stort kørekort og blive kvalificeret til et job i transportbranchen. Her fortæller direktør Jesper Juul, at de ikke har svært ved at fylde kurserne, men ventetiden på køreprøver er to til tre måneder.