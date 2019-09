Mange om arbejdet med at få kirke kalket

Det kræver ikke bare en pensel og en gang blandet vand og kalk at klare opgaven. Mange hænder har været i gang - alt fra elektrikere, til konservatorer og kirkekalkere. Alt kirkens inventar skulle først sikres - noget pakkes nænsomt ind, andet tages midlertidigt ned og gøres i stand. Stilladser og beskyttende plader blev sat op, kalkearbejdet udført, og efterfølgende blev alle genstande også geninstalleret. De sidste måneder har den store sal i Sognets Hus fungeret som midlertidigt sted for udførelsen af kirkelige handlinger og arrangementer.

Kirkegængere i Fløng kan glæde sig over, at kirken nu indvendigt fremstår lys og frisk efter at håndværkere sommeren igennem har kalket kirkerummets vægge og loft. Kirken blev kalket indvendigt senest i 1995 og udvendigt i 2017.

