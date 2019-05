Mange flere ældre på vej: - Vi må sætte ind nu

Der kommer 83 procent flere ældre over 80 de næste 12 år i Høje-Taastrup Kommune, og manglen på varme hænder i ældre- og sundhedsplejen bliver derfor en stor udfordring i fremtiden.

Taastrup - 08. maj 2019 kl. 05:58 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer til at mangle varme hænder i fremtiden - og rigtig mange af dem. Derfor er det vigtigt, at man allerede nu tager hånd om udfordringen og forsøger at sikre, at der bliver nok ansatte i ældre- og sundhedsplejen i fremtiden til at tage vare på de mange ældre, der forventes at komme.

Sådan lød det fra alle kanter af byrådet i Høje-Taastrup, som på sit seneste møde besluttede at øge fokus på, hvordan man rekrutterer og fastholder personale på ældre- og sundhedsområdet.

- Det her er simpelthen en kæmpe udfordring, som ikke bare vi, men alle kommuner står overfor. Der kommer til at være rigtig mange ældre i fremtiden, og hvis vi ikke sætter ind nu, så får vi et problem i fremtiden med manglende personale, siger borgmester Michael Ziegler (K).

På landsplan forventes antallet af borgere over 80 år at vokse med 87.000 frem mod 2025. Alene i Høje-Taastrup Kommune forventes antallet at stige med 83 procent i løbet af de næste 12 år.

I Kommunernes Landsforening (KL) har man ved de seneste overenskomstforhandlinger afsat 500 millioner kroner til målrettet lønløft for SOSU-assistenter, -hjælpere og sygeplejersker. KL har desuden udarbejdet en handleplan »Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren«, som indeholder 38 konkrete initiativer til at øge rekrutteringen i kommunerne.

På den baggrund havde fire partier foreslået at se nærmere på, hvilke konkrete initiativer der allerede er iværksat i Høje-Taastrup, holdt op imod de initiativer, som KL foreslår i deres handleplan.

- Det handler om at få et politisk ejerskab til den her dagsorden. Der ligger nogle forslag fra KL, men det gør jo ikke, at vi ikke kan diskutere andre ting. Det handler om at se på, om vi gør det rigtige, og hvilke indsatser det giver mening at satse på her i Høje-Taastrup, siger Michael Ziegler.

Formanden for ældre- og sundhedsudvalget, Helle Koch (K), pointerede på byrådsmødet, at flere opgaver i fremtiden ser ud til at lande i det nære sundhedsvæsen - altså ude i kommunerne.

- Den helt store udfordring, vi kommer at stå over for i den forbindelse, bliver rekruttering af social- og sundhedspersonale til at tage sig af alle vores ældre, sagde hun.

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes der allerede aktivt med rekruttering og fastholdelse, og ved seneste budgetforlig afsatte forligspartierne midler til at sikre et konkurrencedygtigt lønniveau.

- Men løn i sig selv er ikke nok. Det er et rigtig kompliceret problem. Der er ikke et quick-fix i form af løn eller fleksibel arbejdstid, og vi vil gerne have afdækket det her rigtig grundigt, sagde Helle Koch.

Forslaget kom fra De Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten, og de to øvrige partier, Socialdemokratiet og Enhedslisten, bakkede op om forslaget, som nu skal behandles i Økonomiudvalget.

Emil Viskum fra Enhedslisten opfordrede til, at man også så på muligheden for at oprette et internt vikarkorps, så man ikke skulle bruge pengene på eksterne vikarer, mens Socialdemokraterne gerne så, at spørgsmålet om fleksibel arbejdstid indgår i det videre arbejde.

- Lad os bare få dem alle sammen på banen: Vikarkorps, rekruttering, løn, flere elever og mere fleksibel arbejdstid. Lad os se på flere muligheder, sagde Peter Faarbæk (S).

Hvad kan man gøre?

De 12 indsatser, som KL foreslår, at kommunerne skal kigge på for at løse udfordringen med at rekruttere flere hænder til ældre- og sundhedssektoren:

- Fokusér efteruddannelsen til social- og sundhedshjælpere

- Hav ledelsesfokus på faggruppernes kompetencer

- Hensigtsmæssig opgavefordeling

- Medarbejderne skal drive den velfærdsteknologiske udvikling

- Flere op i tid

- Unge på fuldtid

- Vidensdeling om effektiv arbejdstilrettelæggelse

- Indsatser på sygefraværsområdet

- Fastholde seniorer

- Øget udbetaling af lørdags- og søndagsarbejde

- Overvej interne vikarbureauer

- Mere lokal dialog om arbejdstid