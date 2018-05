Mand varetægtsfængslet efter Hugo Boss-tyveri

Det er dog ikke kun i et enkelt tilfælde, at manden har begået butikstyveri.

Anklagemyndigheden hos Københavns Vestegens Politi oplyser, at han har begået op mod 20 forhold i hele landet fra Esbjerg til Nordsjælland, så han har oparbejdet et større antal sigtelser.

Det er på baggrund af risikoen for at gentage butikstyveriet, at man har valgt at varetægtsfængsle manden, oplyser Anklagemyndigheden.

Det var tyveriet i City 2, der så at sige »fik bægeret til at flyde over«, og man derfor valgte at gribe ind og sætte en stopper for mandens ugerninger ved at varetægtsfængsle ham.Manden er uden fast bopæl, men hans senest registrerede adresse er i Hvidovre Kommune. Den 27-årige er varetægstfængslet indtil 12. juni.