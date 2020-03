Mand stukket med kniv: Politiet søger vidner

En 22-årig mand er fredag aften blevet kørt på hospitalet, efter han er blevet stukket med kniv i området ved Høje Taastrup Station. Vestegnens Politi søger nu efter vidner, der har set tumult i området, eller har set den blødende mand.

Vestegnens Politi er fredag aften ved at finde ud af, hvad der er op og ned på et knivstikkeri ved Høje Taastrup Station.

Det ligger fast, at der klokken 19.48 kom en anmeldelse om knivstikkeri.

En 22-årig mand kom ind i kiosken på Høje Taastrup Station med friske skader efter at være blevet stukket med kniv.

Han er efterfølgende blevet kørt på hospitalet til behandling.

Vestegnens Politi er fredag aften i gang med tekniske undersøgelser, blandt andet for at finde frem til gerningsstedet. Desuden er politihunde sat ind for at lede efter spor, og politiet er også i gang med at sikre videoovervågning. Offeret har ikke fortalt ret meget til politiet om hændelsen.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi har ikke i øjeblikket informationer om, hvor alvorligt den 22-årige er kommet til skade, og vil heller ikke komme ind på, om knivstikkeriet er banderelateret.

Vestegnens Politi vil gerne i kontakt med alle, der har set noget før, under eller efter knivstikkeriet. Det kan sagtens være fem-ti minutter inden knivstikkeriet blev anmeldt klokken 19.48. Der kan være tale om tumult mellem nogle personer i området, eller det kan være den blødende mand, der er gået mod kiosken på Høje Taastrup Station.

Har man oplysninger, kan man kontakte Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.