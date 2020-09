Mand påvirket af narko og sad med telefon - mens han kørte bil

Bilen blev standset på Høje Taastrup Vej, og udover at have kørt med håndholdt telefon, blev den 23-årige mand også skønnet narkopåvirket, hvilket en narkometertest bekræftede.

Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel og kørt til Politigården i Albertslund for at få foretaget en blodprøve. Han nægtede forholdet.

Den 23-årige mand blev også sigtet for at benytte håndholdt telefon under kørslen, ligesom politiet også fandt hash på ham, så patruljen sigtede også manden for besiddelse af hash.