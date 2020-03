Se billedserie Aftalen blev underskrevet i Nærheden, hvor der er fuld gang i byggeriet og lærlinge i arbejde. Foto: Høje-Taastrup Kommune (BSA)

»Man kan faktisk blive borgmester med en håndværksuddannelse«

Taastrup - 04. marts 2020 kl. 16:18 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lærerpladser til de unge i bygge- og anlægsbranchen skal fortsat være i fokus hos blandt andet Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner.

De to kommuner har netop underskrevet en ny partnerskabsaftale sammen med blandt andet Dansk Byggeri og 3F Høje-Taastrup samt to ungdomsuddannelsesinstitutioner Next København og Roskilde Tekniske Skole, der skal sikre bedre muligheder for, at de unge i den branche får en praktikplads.

Alle parter er nemlig i kontakt med de unge i løbet af livet, og har et ansvar for de unges uddannelse, fra de går i folkeskole, til de er ude på arbejdsmarkedet.

- For mig er det ikke vigtigt, at de unge vælger en bestemt uddannelse, men det er vigtigt, at de vælger rigtigt, og det er på samfundsdagsordnen, at vi skal have flere til at vælge håndværksfagene, og med partnerskabet skal vi vise, at der også er gode karriereveje ved at vælge en håndværksuddannelse, siger Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommunen.

Hans konservative borgmesterkollega i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, er et eksempel på det.

- Jeg er faktisk uddannet snedker, og nu er jeg blevet borgmester, siger han i forbindelse med underskriften af aftalen, der foregik i Nærheden, hvor byggeriet er i fuld gang.

Man kan blive borgmester Hos Dansk Byggeri er aftalen også vigtig, blev det understreget samtidig med der også var plads til at joke.

- Det store problem er at få de unge til at vælge en håndværksuddannelse. Vi skal vise, at man for eksempel kan blive borgmester ved at gå den vej, siger Mads Raaschou, der er formand i Dansk Byggeri Region Hovedstaden.

Tidligere har Brøndby, Ishøj og Rødovre Kommuner også været med i aftalen. Men det er i de ikke længere. Til gengæld er fagbevægelsen nu med i aftalen i form af 3F Høje-Taastrup.

- Vi er glade for at have fået invitationen. For når man er med, kan man få indflydelse, og vi vil gerne være med til at sikre, at der er de fornødne muligheder for de unge, siger Søren Grøn, formand for 3F Høje-Taastrup.

Tre målsætninger Parterne i aftalen er blevet enige om tre målsætninger. Unge med et bestået grundforløb indenfor bygge-og anlægsuddannelserne skal have en praktikplads Folkeskoleelever skal motiveres til at søge ind på en erhvervsuddannelse Unge ledige svende med en bygge-og anlægsuddannelse skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet

Det har Søren Grøn også skrevet under på, men han så gerne, at målene var mere konkret.

- Jeg savner nogle konkrete måltal og havde også gerne set, at man havde nogle klausuler i forhold til. Det her er mere en hensigtserklæring, men den vil vi bruge til at trække i den rigtige retning for os, siger Søren Grøn.

Fagbævægelsen, her i form af 3F Høje-Taastrup, som traditionelt har haft stærke bånd til Socialdemokratiet, indgår nu et samarbejde med to konservative kommuner.

- Hvis jeg skal være lidt drilsk, så er det at være konservativ jo ikke det værste. Hvis man for eksempel kigger på Gentofte, hvor borgmesteren Hans Toft har foreslået at have klausuler for kun at arbejde med virksomheder, der har ansat lærlinge. Vi er med for at søge mest mulig indflydelse. Uanset partifarve vil vi forsøge at trække det i den rigtige retning, siger Søren Grøn.

Aftalen løber fra 15. marts 2020 til 14. marts 2022.