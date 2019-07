Sanne Lousdal er fra den 1. august ikke længere alene om at eje sin butik »Sannes Broderi & Strik«. Foto: Kim Rasmussen

Makkerpar bliver kompagnoner i butik: Vi er gode sammen

Taastrup - 30. juli 2019 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sanne Lousdal, der ejer og driver butikken »Sannes Broderi & Strik« får fra 1. august en ny kompagnon, når Malene Woldsted Pedersen træder ind som medejer af forretningen.

Sanne Lousdal og Malene Woldsted Pedersen har kendt hinanden siden sommeren 2015, hvor de mødte hinanden til et arrangement, og det blev siden til det samarbejde, som de nu indgår.

- I løbet af denne aften fortalte Malene, at hun engang med tiden godt kunne tænke sig at eje og drive en garnbutik. Malene besøgte mig nogle gange i butikken, og en eftermiddag jeg var alene i butikken, var der susende travlt. Malene rejste sig resolut og begyndte at ekspedere kunder, fortæller Sanne Lousdal.

Inden dagen var omme, var Malene Woldsted Pedersen ansat som lørdagsvagt og som vikar i forretningen. Siden er det blevet til endnu flere timer om ugen, og de seneste år har hun arbejdet i butikken mange eftermiddage.

- Malene og jeg er rigtig gode sammen, siger Sanne Lousdal og fortæller, at hendes nye kompagnon har været med på samtlige udkørende arrangementer, når hun har holdt kurser og strikkecafeer i Jylland, ligesom det har været Malene Woldsted Pedersen, der har været med til at opbygge konceptet »Strik og Drik«, som er populære arrangementer, der afholdes sammen med Taastrup Ny Vinhandel.

Nu bliver drømmen opfyldt for Malene Woldsted Pedersen.

- Jeg har i mange år, haft en drøm i maven om, at engang skulle jeg eje en garnforretning. Tænk hver dag at gå rundt i butikken og lave det, man synes er allersjovest, siger hun og fortæller, at hun allerede i begyndelsen så sin første tid i butikken som læretid.

- Jeg sagde til Sanne tilbage i 2015. Det her kan være min »læretid«. Jeg kan opbygge en masse viden og få en masse erfaring om garn og det at drive butik. Nu synes jeg, at jeg har udstået min læretid, siger Malene Woldsted Pedersen.

For to måneder siden gik hun med en idé og fortalte Sanne Lousdal om den.

- Da Malene for et par måneder siden kom til mig og sagde: »Jeg har en vild idé. Jeg kunne købe halvdelen af butikken, og så bliver vi to om det hele, både arbejdet og det sjove«. Jeg var kun 30 sekunder om at sige, at det ville jeg rigtig gerne, fortæller Sanne Lousdal.

Et makkerpar i spidsen for forretningen betyder ikke, at der sker en masse i forretningen. Butikken beholder samme navn, men med understregningen af »Ved Malene og Sanne«.

Lørdag den 3. august er der åbningsreception fra 10-14.