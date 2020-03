Se billedserie - Det er en katastrofe, og vi håber bare, at vi er der på den anden side, siger Tina Pihl, der er formand for erhvervsforeningen Taastrup Bymidte. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Magtesløshed og katastrofe: - Ikke alle butikker overlever det her

Taastrup - 18. marts 2020 kl. 20:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To sultne kunder står foran disken på grillbaren Tinas Pølser i Torslunde klokken lidt i 11 onsdag formiddag.

Men hos Tinas Pølser i Transportcentret i Høje-Taastrup, hvor lastbilchauffører fortsat vil komme forbi, er der lukket fra onsdag klokken 10, efter man nåede at servere morgenkaffe til de mange chauffører. Den har nemlig status som café.

Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksens tiltag mod smittespredning går hårdt ud over erhvervslivet, og Tina Pihl, der ejer Tinas Pølser og er formand for Erhvervsforeningen Taastrup Bymidte, er ikke sen til at kalde det for en katastrofe for de handlende i Taastrup Hovedgade.

- Det er en katastrofe, og vi håber bare, at vi er der på den anden side, siger hun og understreger, at de fleste butikker holder åbent trods skærpede krav til afstand.

Hendes egen grillbar i Taastrup Hovedgade er hun selv nødt til at lukke, da der er for lidt plads til at overholde kravene om afstand mellem kunderne.

- Forretningerne kæmper, og flere af dem har lavet forskellige tiltag, hvor de bringer varer ud, og det vil måske betyde, at de klarer den. Men jeg forventer ikke, at alle overlever det her, siger Tina Pihl.

Forvirrende hjælp Regeringen har fortalt om en række økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, men for de erhvervslivet i Taastrup Bymidte er det ikke til at gennemskue, hvad de kan betyde for dem.

- Vi kan ikke gennemskue, hvad det betyder for os, og vi kan ikke spørge nogen, for der er ingen, der kan svare på spørgsmålene. Og vi aner ikke, hvad vi kan gøre for at forsøge at redde os selv, siger Tina Pihl.

Tina Pihl hæfter sig ved, at mange af kunderne i hovedgaden er de ældre generationer. De bliver af gode grunde hjemme. Og mange af forretningerne lever af at sælge varer til blandt andet festlige lejligheder i form af blandt andet gaver og pænt tøj. Men med forbud mod forsamlinger, aflyste konfirmationer og andre fester, er der heller ingen grund til at gå ned og handle for kunderne.



Hovedgaden i Hedehusene er mere tom end normalt, efter regeringens lukninger af spisesteder samt krav til at man holder afstand til hinanden, når man handler. Men flere butikker har stadig åbent. Foto: Jørgen C. Jørgensen



- Mange lever af gaver og gæster, og flere butikker har købt og betalt for forårsvarer, som de ikke kan få solgt, og alle forretninger i bymidten er skåret ind til benet. To uger kan vi måske klare, men hvis det bliver fire eller seks uger, bliver det svært, siger Tina Pihl, der selv har en masse varer indkøbt, som hun forsøger at få langet over disken i de to af hendes fire forretninger, der kan holde åbent.

Møder stor opbakning Og heldigvis er der stor opbakning fra kunderne til hele Taastrup Bymidte, og Tina Pihl fortæller, at en familie kom forbi i lørdags og sagde, at de ikke havde købt ind til aftensmad, fordi de ville spise hos hende, så hun også vil være der efter krisen.

Tina Pihls to grillbarer i Torslunde og Vallensbæk har fortsat åbent i begrænset omfang, og hun opfordrer til, at man tager maden med hjem eller spiser den udenfor.

Magtesløse medlemmer I Hedehusene Erhvervsforening er der en stor magtesløshed blandt medlemmerne, der både tæller detailhandel i Hovedgaden, men også andre virksomheder inden for eksempelvis håndværk og produktion.

Formand Peter Kjeld Jensen erkender, at det er en ærgerlig situation, men der er ikke meget andet at gøre end at gøre, som der bliver sagt.

- Vi er nødt til at indordne os under de stramninger, og det kommer til at gøre ondt. Vi har heldigvis en masse forretninger, der ikke driver detailhandel eller spisesteder, og de bliver påvirket i mindre grad, fordi de ikke er i kontakt med andre mennesker i løbet af deres arbejdsdag, siger erhvervsformanden.

Det, der fylder mest i foreningen, er den magtesløshed, som de erhvervsdrivende har.

- Vi opfordrer selvfølgelig til, at man handler lokalt og spiser lokalt. Men alt er op til regeringen, og ingen har prøvet det før. Vi føler os magtesløse, og det er op ad bakke. Vi har ingen mulighed for at gøre noget, siger Peter Kjeld Jensen

Erhvervsforeningens formand frygter for fremtiden, og med de realistiske briller tror han også, at det kommer til at betyde lukninger af forretninger.

- Det er frustrerende, og vi kan ikke gøre mere. Jeg tror, at der vil være lukket ned længere end til slutningen af marts, og nogen vil ikke kunne tåle at være lukket så længe, siger Peter Kjeld Jensen