Mærkeligt syn: Byrådsmøde med tre meters afstand

Taastrup - 18. marts 2020

En borgmester for bordenden og 16 byrådsmedlemmer spredt ud over byrådssalen og de røde stofsæder på tilhørepladserne.

Det var det syn, man tirsdag aften kunne se, hvis man tunede ind på livestreamingen af byrådsmødet i Høje-Taastrup Kommune.

Her sad borgmester Michael Ziegler (K) på sin vante plads midt i halvcirklen af tomme borde, hvor han ledte aftenens noget anderledes byrådsmøde for 16 øvrige byrådsmedlemmer - fire havde meldt afbud, og man havde valgt ikke at indkalde suppleanter for dem.

- Dette byrådsmøde afholdes jo på en lidt anderledes måde end sædvanligt på grund af den alvorlige situation med coronavirus og de deraf følgende foranstaltninger, som vi bliver nødt til at tage, sagde borgmesteren i sin velkomst til mødet.

Der var da også taget foranstaltninger: Lokalpolitikerne skulle sidde adskilt, havde man tegn på sygdom skulle man blive hjemme, de skulle holde tre meters afstand og undgå fysisk kontakt, og der var opsat håndsprit ved indgangen.

Måtte droppe telefonmøde Egentlig skulle tirsdagens møde have været afholdt som et telefonmøde, men det blev lavet om et par timer før mødet, oplyste borgmesteren på mødet.

Den mest robuste version til et telefonmøde var TDC's, men den er reserveret til sundhedsberedskabet under den igangværende nedlukning af Danmark.

- Vi ville derfor kunne påkalde os berettiget kritik, hvis vi lagde beslag på en del af kapaciteten på den løsning, sagde Michael Ziegler.

En Skype-løsning havde også været oppe at vende, men dels ville den løsning være meget ustabil med 21 byrådsmedlemmer på på samme tid, og dels mødte man en teknisk udfordring med at kunne transmittere byrådsmødet, hvilket er et krav.

Byrådsmøderne er nemlig åbne for offentligheden under normale omstændigheder, så borgerne skal have mulighed for at kigge med.

Derfor var byrådet altså endt med den noget alternative løsning, men det forhindrede dem ikke i at gennemgå de sager, der kræver byrådets godkendelse for at komme videre.

- De sager, hvor der er bred enighed, og vi kan træffe en beslutning, kan vi lige så godt få ekspederet. I sager med lokalplaner har det for eksempel konsekvenser for høringsperiode eller byggestart, hvis de bliver udskudt, forklarede Michael Ziegler mandag om baggrunden for at gennemføre mødet.

To sager udsat To sager blev dog udsat: Et partiforslag fra S og EL om at flytte et årligt byrådsmøde ud i en af kommunens landsbyer, og udviklingsplanen for Charlottekvarteret i Hedehusene.

Til gengæld var der grønt lys til at sende tre lokalplaner i høring; Én for nyt etagebyggeri i Nærheden, en for etagebyggeri i Høje Taastrup C og en for en spejderhytte i Høje Taastrup Landsby

Derudover var der godkendelse af et par regnskaber, en tidsplan for de kommende budgetforhandlinger og en række overførsler af driftsmidler.

Møder skal gennemføres Flere kommuner har i lyset af coronaudbruddet været i tvivl om, hvorvidt byrådsmøder fortsat skulle gennemføres. Men det skal de, fordi kommunerne udfører en vigtig opgave, har Social- og Indenrigsministerier understreget i et brev til Kommunernes Landsforening.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor der i kommunerne skal træffes vigtige beslutninger om plejen af vores svækkede ældre, mennesker med handicap, nødpasning af børn og meget mere. Kommunalpolitikerne har en vigtig rolle og ansvar. Derfor skal møderne afvikles, men man må gerne holde dem for eksempel elektronisk, hvis man lokalt ønsker dette, skrev social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i et skriftligt svar ifølge Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Den elektroniske løsning lod sig altså ikke gøre i Høje-Taastrup, som altså fandt en anden måde at holde demokratiet kørende midt i et nedlukket Danmark.