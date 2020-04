Se billedserie Eleverne på Høje-Taastrup Gymnasium har fået rykket deres store skriftlige opgave, som de er i gang med nu. Sådan så det ud, da de fik opgaven udleveret kort efter de begyndte i skole igen - med behørig afstand.

Mærkeligt at være tilbage: En ny hverdag på gymnasiet

Taastrup - 24. april 2020 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Gymnasium har igen åbnet for skolens 3.g'ere og 2.hf'ere oven på en måneds corona-nedlukning, hvor eleverne har modtaget virtuel undervisning.

Der er mange restriktioner og forholdsregler, der skal overholdes, og både personale og elever har modtaget grundige instrukser.

Hilal Özdemir og Merve Kücükköse fra 3.B er to af de elever, der onsdag den 15. april var tilbage på skolen for første gang i en måned for at modtage fysisk undervisning om end i en noget anden form, end de er vant til.

- Det er meget mærkeligt at være tilbage efter så lang tid, fortæller Hilal Özdemier, mens Merve Kücükköse, der er enig, tilføjer.

- Det er en helt ny rutine, man skal i gang med igen. Det stresser lidt, at man hele tiden skal ændre på sin rutine.

Selvom det føles mærkeligt, er de to piger dog glade for at være tilbage efter en lidt kaotisk måned, der har stået på masser af opgaver og virtuel undervisning, samtidig med at de har skullet hjælpe til med at passe mindre søskende.

- I starten var det rigtig svært, fordi man fik så mange opgaver, som man skulle aflevere. Og man tog opgaverne meget seriøst, fordi man tænkte: »nu skal jeg kun bedømmes ud fra de her opgaver«. Det var meget stressende, fordi det også er sværere at koncentrere sig, når resten af familien er hjemme. Men efterhånden blev der færre opgaver, fordi lærerne mere begyndte at bruge Google Meet (en online mødeplatform, red.), som fungerede rigtig godt, forklarer Merve Kücükköse.

Styrket sammenhold Der kom dog også noget positivt ud af den seneste måneds alternative skolegang fortæller Merve Kücükköse.

- Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en klasse hjælpe hinanden så meget som i den her periode. Vi var virkelig gode til at vejlede hinanden og samle hinanden op. Der er faktisk kommet meget mere sammenhold i klassen, siger hun.

3.B kommunikerede med hinanden i en gruppe på Facebook, og ofte mødtes de også på Google Meet og diskuterede deres lektier og opgaver inden timernes start.

Med hensyn til udsigten til ikke at kunne fejre studenterhuen med den traditionelle vognkørsel er pigerne dog langt fra glade.

- Det er jo noget af det, man har glædet sig allermest til i de her tre år, så det er rigtig trist, hvis det ikke bliver til noget. Vi har talt lidt i klassen om evt. at gøre det på et andet tidspunkt, men nu må vi se, siger Hilal Özdemir.

Fagre nye verden Også lærerne er glade for, at gymnasiet så småt har taget hul på åbningen, selvom det også for dem er en helt ny og anderledes hverdag, der venter:

- Det er egentlig gået fint med at starte, men man kan godt mærke, at det er fagre nye verden, når man kommer ind i et klasselokale. Ingen ved 100 procent, hvordan det her skal gøres. Man starter lige den første del af timen med at finde ud af, hvordan vi sidder på den bedst mulige måde, så alle kan se, og vi kan være der med den afstand, der skal være, fortæller Janni Gram Viskum Rasmussen, der underviser i dansk og oldtidskundskab.

- Man kan mærke på eleverne, at de virkelig har savnet hinanden og det sociale, så det handler som lærer også om at finde en balance mellem at være politibetjent og have forståelse for, at mange elever har et socialt behov, der bare slet ikke er blevet dækket den sidste måned, siger hun.

Undervisning fra datters værelse Janni Gram Viskum Rasmussen mener som de to elever også, at den seneste måned har været udfordrende:

- Lige da vi blev kastet ud i lukningen, var det en kæmpestor omvæltning. For mit vedkommende også, fordi jeg selv har to små børn derhjemme og en mand, der også er lærer, så vi har alle sammen skullet sidde og lave virtuel undervisning. Derfor endte jeg tit med at sidde og undervise fra min yngste datters værelse, siger hun.

Især den første halvanden uge var hård, da arbejdsbelastningen var ekstra stor, fordi hun skulle lære at håndtere f.eks. Google Meet og Screencast for at kunne formidle sin undervisning.

Stille og roligt fandt hun dog en rytme, hvor hun kunne få det til at fungere.

- Det sværeste har været, at det er sket i slutspurten af et skoleår, hvor man lige skal nå det allersidste i forhold til bekendtgørelser osv., og så smuldrer ens plan bare. Men nu gælder det bare om at få det bedst mulige ud af de næste par måneder, siger hun.