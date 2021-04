Se billedserie Indsamlerne fra Reerslev og Stærkende fik samlet omkring 500 kilo affald sammen fra naturen i løbet af søndagen. Foto: Johan Galster

Mærkelige fund: Over ét ton affald fjernet fra naturen

Taastrup - 19. april 2021 kl. 08:59 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

I alt 130 mennesker var mødt frem for at hjælpe Danmarks Naturfredningsforening med at samle affald i Høje-Taastrup Kommune, da den årlige affaldsindsamlingsdag søndag løb af stablen.

- Så mange har vi aldrig været før. Det er det dobbelte af, hvad vi var sidst, fortæller Knud Anker Iversen der koordinerede indsatsen.

For eksempel var der to tilmeldte i Sengeløse, men der kom 25. Det gav visse logistiske problemer, men folk tog det med pænt humør og gik til den.

- Jeg tror den lange coronatid, hvor mange flere er kommet mere ud i naturen, er en del af forklaringen på den store tilstrømning, Så gjorde vejret jo også sit til at lokke folk ud. Vi er i hvert fald rigtig glade for opbakningen og tilbyder alle, at de kan være med, når der efterfølgende arrangeres de månedlige Ren By-aktioner, siger Knud Anker Iversen.

200 Gajol-shot flasker I Reerslev og Stærkende brugte hele 42 frivillige børn og voksne søndagen på at samle affald i lokalområdet. Også her var der så mange deltagere, at indsamlerne gik langt uden for Reerslev og Stærkende og ind i nabokommunerne: De flittige borgere rensede Thorsbrovej helt til Torslunde, Brandhøjgårdsvej helt fra Hedehusene til Tune og Stærkindevej fra Gjeddesdal og næsten til Vindinge.

Her blev det i alt til 49 sække affald, over 500 kilo.

Der blev samlet cirka 1,2 ton affald ind fra hele Høje-Taastrup Kommune, som kommunens driftby venligt sørgede for efterfølgende at få samlet ind.

Temaet ved dette års indsamling var fastfood-emballage. Der er noteret 307 eksempler på det, men ikke alt blev registreret.

Også ved indsamlingen i år var der ganske mange engangsmundbind efterladt.

Og blandt de mere kuriøse fund var en kasseret sofa, et opbrudt pengeskab og 200 flasker Gul Gajol-shot spredt langs vejen fra Reerslev til Torslunde.