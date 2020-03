Måtte skifte til større sal: 200 børn havde sjov søndag

TIK har på foreningens hjemmeside skrevet om arrangementet, som gik over al forventning.

- Søndag morgen den 1. marts var der mange børn, som var kommet tidligt op - de skulle til »Sjov Søndag«. Dem, der ikke var der kl. 9.00, blev mødt af et kedeligt syn, da de trådte ind i G-salen i Taastrup Idræts Center - salen var nemlig fuldstændigt tom. Det var der dog en rigtig god grund til: Arrangørerne fra TIK Gymnastik og TIK Håndbold havde nemlig været nødt til at flytte arrangementet til den tre gange så store A hal, da der allerede 5 minutter over 9 havde været fyldt helt op i G-salen, lyder det på hjemmesiden.