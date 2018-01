Månen er vores naturlige satellit

Månen har til næsten alle tider haft stor betydning for vores kultur. Det er Månens faser, som lægger grund for de første kalendere og de første astronomiske observationer. Det bedste tidspunkt at observere Månen er under halvmånen. Her vil skillelinjen mellem lyd og mørke fremhæve bjergene og kraterne på Månens overflade.