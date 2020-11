De årlige julefester for pensionister i Høje-Taastrup Kommune plejer at være et tilløbsstykke, men nu sætter corona-udbruddet en stopper for den mangeårige tradition. Foto: Kenn Thomsen

Må undvære kringle og dans: Traditionsrig julefest er aflyst

Taastrup - 11. november 2020 kl. 11:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Aflysningerne er mange i denne tid, og nu kommer der endnu en af slagsen: Årets store julefest for pensionister i Høje-Taastrup Kommune bliver ikke til noget i år.

Aflysningen sket i lyset af de høje smittetal med Covid-19, som særligt har ramt kommuner på Vestegnen, herunder Høje-Taastrup Kommune.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi er nødt til at aflyse pensionisternes julefrokost, men det er det eneste ansvarlige at gøre i den nuværende situation. Festen er en god tradition og en årlig tilbagevendende begivenhed, som rigtigt mange sætter stor pris på. Jeg håber, at vi i 2021 kan ses igen og gennemføre en festligt julefrokost der, siger borgmester Michael Ziegler (K) om aflysningen.

Der var ellers traditionen tro lagt op til to festlige dage med dans, musik, mad og hygge for alle Høje-Taastrups pensionister. Et arrangement, der har så stor tilslutning, at det holdes over to dage i december i Taastrup Idrætscenter.

Men risikoen for smittespredning og regler for afstandskrav og forsamling gør, at Høje-Taastrup Kommune altså nu aflyser arrangementet.

Sidste år deltog 556 glade gæster i julefesten.

Den årlige julefest for pensionister er en mangeårig tradition, der i hvert fald går over 40 år tilbage.

