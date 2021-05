Må udskyde endnu engang: Her er ny premieredato

Høje-Taastrup Kommunes Ungdomsskole må udskyde musicalen endnu en gang. Her er det fra en tidligere forestilling.

Høje-Taastrup Kommunes Ungdomsskole opfører hvert år en musical, og den skulle have haft premiere den 12. maj og med forestillinger 13. og 14. maj også.

Selvom der åbnes for kulturelle arrangementer, har eleverne og artisterne på musicalen ikke haft mulighed for at øve fysisk sammen.