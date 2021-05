Må aflyse hele sæsonen: Her er den nye plan

Erhardt Franzen, der er formand for Kunstforeningen Foyer?en, må vente lidt med at byde velkommen til flere ferniseringer.

Taastrup - 02. maj 2021

Selvom landet så småt åbner op, er der initiativer, der må sande, at det ikke bliver på denne side af sommerferien, at de kan føres ud i livet.

Således ser Kunstforeningen Foyeren sig nødsaget til at aflyse forårssæsonens sidste planlagte udstilling med billedkunstner Steen Vraasø, der ellers skulle udstilles i Taastrup Idræts Center i maj og juni, og med fernisering den 19. maj.

- Vi har været i løbende kontakt med centerchef Claus Hillemann, Taastrup Idræts Center, for at afklare vores muligheder for at gennemføre udstillingen. Men i situationen vil der fortsat være usikkerhed for adgangen til hallerne i perioden indtil midten af juni, hvor sommerferien begynder, lyder det fra Foyer'en.

Hallerne er ganske vist åbnet for indendørs idræt for børn den 21. april og åbner for voksne den 6. maj, men der vil fortsat være retningslinjerne for størrelsen af forsamlinger og afstand på fællesarealerne (foyeren) i hallerne.

- Derfor er vi desværre nødt til at meddele jer, at vi aflyser forårssæsonens sidste udstilling, men vi kan allerede nu fortælle, at Steen Vraasø udstiller hos os senere, ligesom en del af de andre kunstnere, vi har måttet aflyse i den seneste tid. Vi er selvsagt ærgerlige over alle disse aflysninger, og vi har arbejdet hårdt i bestyrelsen for at finde mulige løsninger, men covid-19 situationen har ikke været let at »komme udenom«, lyder det.

Nu retter kunstforeningen i stedet blikket mod en god efterårssæson, hvor man efter planen starter med billedkunstner Charlotte Bøgh Aagaard med fernisering den 2. september.

