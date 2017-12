Lystige viser og samklang

- VVT har jo længe været bekymret over 'fødekæden' til Visens Venner i Taastrup. Det er jo alle de aktive, der fortsat er i 50'erne, men fødekæden findes allerede og den bliver klar til tiden. Vi skal 'bare' gøre os attraktive og indfange de unge til at optræde i Visens Venner i Taastrup. Vi fik også lejlighed til at høre og se den flotte fyr Ole Esbensen, som er VVT's nye pianist. Ole spillede et udvalg af kendte julemelodier i pausen. Det bliver spændende at se hvordan Ole finder sin egen plads i foreningen. Anden halvdel var vores egne under temaet lystige viser. Det var dog den mere alvorlige 'Livstræets krone' med Birthe & Vibeke som klæbede sig mest fast. Det var desværre ikke alle, der kendte omkvædet, så måske skulle det havde været trykt i sanghæftet. Tilsvarende var Vibekes gribende version af 'Kære Linedanser' meget tankevækkende. 'Es gibts nur einmal', som Bent sang passede jo fint ind her. Alt i alt en meget fin viseaften med dejlige unge mennesker med lyst og evne til at synge for andre, skriver Keld Riis.