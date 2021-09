Lysshowet blev et tilløbsstykke: Så mange så det

Hen over de fire aftener var over 7.000 mennesker forbi Taastrup Bibliotek for at se lysshowet. Det har været en stor succes, og arrangørerne er meget glade for den store opbakning, som det har fået. Fra arrangørernes side lyder der også en stor tak til de frivillige, som hver aften mødte op for at gøre Domhustorvet klar til afvikle lysshowet.