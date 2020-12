Tivoli og Region Hovedstaden har netop forlænget den fælles aftale om, at Tivoli donerer entre og turpas til de børn, der er indlagt på regionens hospitaler. Foto: PR

Lyspunkt for de små: Patientarmbånd erstattes med turpas

Taastrup - 06. december 2020 kl. 15:14

Børn fra Høje-Taastrup, som har været indlagt på et af Region Hovedstadens hospitaler, har i en forsøgsordning det sidste år kunnet bytte patientarmbåndet ud med et turpas og entré til Tivoli, når de blev udskrevet fra hospitalet.

Aftalen om donationen har været en stor succes og forlænges nu.

- Tivoli har en lang tradition for at glæde børn, der for eksempel er ramt af sygdom, med et tivolibesøg. Har man prøvet at være indlagt på et hospital som barn, så ved man godt, at man hellere ville have været med mor og far hjem end at skulle blive på hospitalet. Derfor er vi glade for, at et tivolibesøg nu er en del af fortællingen, når barnet får sit hospitalsbånd om håndleddet. Vi er stolte over samarbejdet med Region Hovedstaden, og de gode erfaringer har gjort, at vi nu vil tilbyde landets øvrige regioner et lignende samarbejde, siger adm. direktør i Tivoli, Susanne Mørch Koch.

Aftalen gælder for børn i alderen 5-13 år, som har været indlagt på ét af Region Hovedstadens hospitaler.

Tivoli donerer entre og turpas til barnet og entre til en medfølgende voksen efter endt indlæggelse.

Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at der fortsat er udsigt til kilden i maven og en hyggelig Tivoli-tur:

- Vi har et særligt ansvar for at tage os af vores børn, og for dem kan en indlæggelse ofte føles som en voldsom og måske ubehagelig oplevelse. Derfor er det vigtigt, at børnene og deres familier møder et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor der er overskud til at vise omsorg og indgyde håb. Jeg er rigtig glad for, at aftalen med Tivoli nu gøres permanent, så vi fortsat kan tilbyde børnene og deres familier noget rart at se frem til på den anden side af sygdomsforløbet, siger hun.

Lys i øjnene Det gør en stor forskel for børnene ude på afdelingerne, at de har noget at se frem til, fortæller afdelingssygeplejerske på Nordsjællands Hospital, Annelise Bertelsen, som glæder sig til at fortsætte med at dele turpas ud til børnene.

- Det har været en stor glæde at kunne forkæle de familier, som er så uheldige at få deres barn indlagt hos os. En stor del af vores opgave handler også om at holde humøret højt hos de indlagte børn, og der er udsigten til en hyggelig Tivoli-tur med familien noget, som altid sætter lys i øjnene på dem. Vi glæder os i hvert fald hver gang, vi skal overraske en familie med indgangsbilletter og turpas og derfor er vi også rigtig glade for, at ordningen fortsætter, siger Annelise Bertelsen.

Hver dag bliver gennemsnitligt omkring 50 børn i alderen 5-13 år indlagt på et af Region Hovedstadens hospitaler.

Samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Tivoli samt den ledsagende kampagne vandt guld ved Creative Circle prisuddelingen i 2020.