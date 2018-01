Se billedserie 2. klasserne fra Hedehusene Skole havde i går besøg af politiet i forbindelse med en trafiksikkerhedskampagne, de skal arbejde med de kommende fem uger. Foto: Kim Rasmussen

Lovens lange arm får hjælp fra elever

Taastrup - 15. januar 2018 kl. 07:33 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uanset alder kan det for nogle være svært at finde ud af, hvordan man bevæger sig rundt i trafikken. Bilister kan køre for stærkt, fodgængere gå over for rødt og cyklister får ikke givet tegn, når de skal dreje den ene eller anden vej. For at blive bedre til at bevæge sig rundt i trafikken har 2. klasserne på Hedehusene Skole, siden de kom tilbage fra juleferie arbejdet med en kampagne, der skal oplyse folk om, hvordan man skal opføre sig i trafikken. Med kampagen kan eleverne være med til at hjælpe politiet med, hvordan lokalområdet kan gøres mere trafiksikkert.

For at komme godt fra start i arbejdet med kampagnen, kunne eleverne møde to uniformerede politibetjente fra lokalpolitiet, der kunne fortælle eleverne om, hvordan man skal opføre sig i trafikken. Og de to betjente har set ting i trafikken, som børnene med deres kampagne skal være med til at mindske.

- Næsten uden nogen fart på kan man slå sig helt vildt meget. Jeg har en gang set en kvinde, der døde ved et meget simpelt færdselsuheld. Hun væltede på sin cykel, selvom hun næsten ikke havde noget fart på. Hun havde ikke nogen hjelm på, men var bare så uheldig med den måde, hun ramte jorden på, at hun fik et kraniebrud, som var ret alvorligt, og hun døde desværre af det senere. Så det er megavigtigt, at I husker at have cykelhjelm på, lød det fra politibetjenten Henrik til børnene, da han forklarede vigtigheden af, at man uanset alder skal huske sin hjelm, når man kører på cykel i trafikken.

Hold øje og vent

De to 2. klasser, der havde samlet sig i et klasselokale på Hedehusene Skole, lyttede intenst til de to betjente, der med skudsikker vest og pistol i siden fik eleverne til at komme med bud på, hvordan man som blød trafikant gør egen og andres sikkerhed så stor som mulig, når man er ude i virkeligheden.

Som blød trafikant på en cykel er der gennem årene mange cyklister, der er kommet i alvorlige uheld i sammenstød med højresvingende lastbiler, men ifølge en af eleverne i 2. klasserne, kan man tage sine forholdsregler, når cyklister holder ved siden af en svingende lastbil, og cyklisten selv skal til at træde rundt i pedalerne.

- Måske skal man vente med at cykle til lastbilen er drejet og kørt, lød det fra eleven i sit råd til sine skolekammerater.

Indtryk fra hverdagen

Færdselsuheld kan ofte være skæbnesvangre, og for politibetjente kan det også være oplevelser, der sætter sig fast på nethinden. Det forklarede betjentene eleverne, da de blev spurgt, om det er hårdt at være politibetjent.

- Det er ikke så hårdt at fange røvere, det er mere hårdt, hvis man ser nogle, der er blevet slået ihjel. Eller hvis man skal fortælle nogle, at deres barn er død i trafikken. Det er hårdt, forklarede politibetjenten Henrik eleverne.